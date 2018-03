L'ultimo capitolo di Boruto: Naruto Next Generations ha scombinato le carte in tavola

Se doveste chiedere ai fan diquale sia stata la morte più tragica avvenuta nel manga, questi dovrebbero pensarci su, ma non troppo. Il franchise non ha evitato di uccidere figure importanti, ma pochi momenti hanno fatto male come la morte di, ed è per questo che l'ultimo capitolo di Boruto ha spiazzato i fan.

Questo mese, Shueisha ha pubblicato il 22° capitolo di Boruto, e l'aggiornamento ha messo il Team 7 contro un avversario davvero formidabile. Dopo essere stata messa all'angolo in una missione, la squadra è stata costretta a combattere l'ex Ninja della Nebbia Ao che i fan hanno conosciuto durante Naruto. Il nemico era pronto a uccidere il gruppo per proteggere la misteriosa organizzazione Kara, ma Ao ha cominciato a vacillare quando Boruto ha tirato fuori il Talk no Jutsu tipico della sua famiglia.

Tuttavia, il malvagio fuso con la tecnologia ninja non ha avuto la possibilità di pentirsi, dato che è stato apparentemente ucciso da Kashin Koji e dal suo... Richiamo del Rospo. Sì, il cattivo ha tirato fuori un Rospo. Uno dei leader di Kara ha firmato il "Toad Summoning Contract", e i fan stanno impazzendo per i presunti legami di Koji con Jiraiya. Per uccidere Ao, Koji ha convocato un enorme Rospo per schiacciare l'uomo sotto il suo peso. Konohamaru e Boruto sono rimasti scioccati dall'apparizione dell'evocazione e anche i fan. L'uomo si è presentato al Team 7 prima che il capitolo 22 finisse con un cliffhanger, e la sua connessione ai Rospi non è stata l'unica cosa che lo ha collegato a Jiraiya.

Non si può sapere quanti anni abbia Koji, ma il suo disprezzo nei confronti di un ex anziano di Kara fa pensare ai fan che non sia affatto senile. L'uomo sembra più agile che mai, nonostante abbia capelli bianchi e rughe. Il suo solo aspetto somiglia a Jiraiya dunque, e se Koji può convocare i Rospi, allora deve aver incontrato il Saggio ad un certo punto. Dopotutto, Jiraiya era il detentore del contratto di Summoning Toad da molto tempo, e Koji non sembra essere abbastanza vecchio da aver firmato il rotolo prima che Jiraiya lo facesse. In passato, Koji ha anche accennato alle sue misteriose connessioni con il Villaggio della Foglia. Un capitolo precedente ha visto il membro di Kara guardare il villaggio con un'espressione seria prima di rivelare i suoi legami con la madrepatria. "Il Paese del Fuoco... Il Villaggio di Konoha... Sembra che io sia davvero legato dal destino a quel villaggio."

Al momento, non si può dire come Koji possa essere legato a Jiraiya, ma i fan stanno già ipotizzando il peggio. L'ultimo capitolo di Boruto ha lasciato i lettori a chiedersi se il cattivo possa essere il fratello o il figlio di Jiraiya, viste le somiglianze fisiche. Ovviamente, Koji potrebbe anche seguire la strada che Nagato ha fatto diventando un ex studente del Saggio, ma una cosa è certa: la sorpresa della convocazione di Koji ha impostato una grande svolta nella storia, e i fan muoiono dalla voglia di sapere come il terrorista sia collegato a Jiraiya.