L'ultimo capitolo di Boruto ha rivelato qualcosa in più sui poteri di Kawaki

Boruto: Naruto Next Generations è finalmente arrivato alla sua trama principale, e il nuovo capitolo del manga ha rivelato alcuni dettagli su Kawaki e il suo vero potere. Kawaki, per i meno attenti, è colui che in un flash forward all'inizio del sequel di Naruto ha distrutto il Villaggio della Foglia.

Recentemente, Shueisha ha pubblicato l'ultimo capitolo di Boruto: Naruto Next Generations, il quale ha fornito ai fan ulteriori prove su quanto sia forte Kawaki. Non molto tempo fa, i lettori hanno visto il misterioso ragazzo sfoggiare la sua forza contro un membro di livello inferiore di Kara, e Katasuke, lo scienziato della foglia, vuole che i Kage sappiano quanto Kawaki sia pericoloso.

"La carne del suo corpo subisce una rapida divisione cellulare che lo fa gonfiare", dice lo scienziato al gruppo. "Quindi, anche in un istante, è possibile che i suoi tessuti subiscano la sclerosi e anche la malacia." Per coloro che non conoscono i termini, Katasuke li sta usando per spiegare come Kawaki può trasformare il suo corpo in un'arma. Dal punto di vista medico, la sclerosi si riferisce all'anormale indurimento del tessuto, mentre la malacia è l'ammorbidimento dei tessuti. Quando queste cose accadono a comando, Kawaki può trasformare il suo corpo in quasi tutte le armi esistenti "Ad esempio, può trasformare una porzione del suo braccio destro in qualcosa di simile a un'enorme lancia per attaccare il suo avversario", dice Katasuke.

"Come affermato in precedenza, armi scientifiche ninja estremamente piccole sono state rilevate in tutto il suo corpo", continua. "Sembra che quelle cose stiano causando cambiamenti unici a livello cellulare." Quando questo miglioramento è combinato con il marchio del sigillo di Kawaki, il ragazzo passa dall'essere un potente ninja a un combattente mortale. Naturalmente, i Kage sono interessati a ciò che Kara vuole dal ragazzo, un fatto che spinge Naruto a controllare Kawaki da vicino.

Tutto ciò senza contare che Kawaki potrebbe avere la chiave per capire che cosa sia il sigillo di Boruto.