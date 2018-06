L'ultimo capitolo di Boruto ci ha svelato il passato di un importante personaggio

L'anime di Boruto è impegnato nell'adattamento dell'arco narrativo degli esami di selezione dei chunin, ma il manga procede spedito a tutta velocità. Recentemente, il sequel di Naruto ha rilasciato un nuovo capitolo tra le cui pagine il Team 7 ha fatto la conoscenza di un ragazzo che un giorno metterà il Villaggio della Foglia in ginocchio.

Come facilmente intuibile da coloro che seguono il manga di Boruto: Naruto Next Generations, il ragazzo in questione non è altri che Kawaki, il ninja visto nelle primissime pagine della serie. Il giovane, ritrovato dal Team 7 dopo lo scontro con Koji Kashin, finalmente ha ripreso conoscenza e il gruppo ha scoperto che Kawaki ha lo stesso marchio Kama di Boruto.

Tuttavia, al risveglio, il giovane ninja ha attaccato i presenti e ha trattato gli shinobi della Foglia come nemici, una reazione dettata forse da una generale diffidenza verso gli sconosciuti che il capitolo non impiega molto tempo per spiegarci: il ragazzo è cresciuto in una famiglia governata da un padre violento e alcolizzato. La prima volta che viene mostrato durante il flashback, Kawaki è ferito sul pavimento della sua casa, mentre il padre beve e lancia insulti contro di lui. Ma le cose cambiano presto.

Si apprende che Jigen, il leader di Kara, ha pagato una bella somma di denaro per comprare Kawaki dal genitore e che, alla fine del flashback, ha chiesto al ragazzo di trattarlo come fosse suo padre. Tuttavia, l'infanzia di Kawaki con Kara non è stata cosa facile: Kawaki non solo ha cercato di scappare dal gruppo come loro "Contenitore", ma si è assicurato di trattare ogni alleato dell'organizzazione che vedeva con disprezzo.

Quindi, pensando che Boruto facesse parte dell'organizzazione, ha attaccato immediatamente il giovane ninja della Foglia, e fece lo stesso con Garo quando il membro di Kara tentò di recuperare il "Contenitore". Il manga di Boruto, come detto in apertura, procede più spedito che mai.