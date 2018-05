L'ultimo capitolo di Boruto ci ha svelato qualcosa in più sul sigillo del protagonista

Per i fan di Naruto, i segni maledetti non sono qualcosa da trascurare. I sigilli creati da elementi come Orochimaru hanno avuto un ruolo importante nel franchise, ma la moda è svanita quando Naruto: Shippuden è giunto al termine. Tuttavia, Boruto può attingere potere da uno di questi marchi, e il manga ci ha dato un assaggio della sua potenza.

Il capitolo 23 di Boruto ha visto il Team 7 incontrare un membro di spicco di Kara, l'ultima organizzazione terroristica comparsa nel mondo degli shinobi con piani ben precisi per sostenere la società dei ninja. Kashin Koji ha interrotto il combattimento del gruppo con Ao per uccidere l'uomo e far fuori il Team 7. Tuttavia, il ninja ha dovuto mettere in pausa il suo obbiettivo secondario quando Boruto si è opposto a lui.

Dopo che Kashin ha tentato di uccidere Konohamaru, Boruto ha perso il controllo, urlando all'avversario di fermarsi. Il momento emotivo ha fatto sì che il ragazzo potesse attingere al marchio maledetto che ha ricevuto da Momoshiki alla fine degli Esami dei Chunin, e tutti sono rimasti sbalorditi. Dopo aver visto i segni del sigillo che si sono estesi lungo il corpo di Boruto, Kashin, inizialmente colpito dall'evento, si è riferito al marchio come Karma.

Il kanji usato per denotare il nome letteralmente si traduce in fulcro (o perno) o cuneo, ma la sua lettura è pronunciata simile a karma. In giapponese, questa lettura è spesso usata per riferirsi al karma stesso, e tale traduzione apre un vero e proprio Vaso di Pandora per i fan. Boruto non è in grado di usare il sigillo a lungo, ma i lettori del manga hanno potuto apprendere qualcosa in più sul suo potere.

Così si è scoperto che il figlio di Naruto è in grado di assorbire il jutsu tramite il sigillo, e ha infatti assorbito il fuinjutsu di Kashin usato su di loro. Ha persino assorbito le fiamme che il membro di Kara aveva scagliato su Konohamaru, ritenute inestinguibili. La mossa ha salvato il Team 7, con Kashin che ha scelto di lasciare in vita Boruto grazie alla sua potente prestazione, ma i fan hanno più domande sui sigilli di prima.

Speriamo che il manga di Boruto dia ulteriori risposte presto.