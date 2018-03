L'ultimo capitolo de L'Attacco dei Giganti ha mostrato un atteso faccia a faccia

L'Attacco dei Giganti non ha certo carenza di soldati, ma pochi di questi combattenti possono sperare di tenere testa a. Nel corso degli anni, il personaggio ha dimostrato di essere un mostro con una folle abilità in combattimento. Come capitano dell', Levi sa quando scegliere un combattimento e quando ritirarsi.

Tuttavia, sembra che Levi non abbia avuto scelta quando si è trattato del suo ultimo combattimento. Dopotutto, è stato fondamentalmente vittima di bullismo nella faccenda. Se seguite il manga de L'Attacco dei Giganti, saprete che il suo ultimo capitolo è stato rilasciato non molto tempo fa. L'aggiornamento ha coinvolto Eren Jaeger e l'Armata Ricognitiva nel proseguo loro attacco a sorpresa a Marley, ma il paese non ha certamente subito senza rispondere. Nonostante siano state strapazzate, le sue forze si sono radunate con i Titan Shifters, ed è stato lì che Zeke ha trovato il coraggio per sfidare Levi.

Dopo la trasformazione, Zeke ha portato il Gigante Bestia sul campo di battaglia con i giganti Jaw e Cart al suo fianco. Il capo militare ha esortato i suoi subordinati a combattere a distanza ravvicinata mentre copriva le cose da lontano. Tuttavia, il Gigante Bestia ha detto a coloro che stava ascoltando che gli prudevano le mani per combattere qualcuno. "Eren Jaeger non è il mio nemico. Peccato che sia tu", dice Zeke. "Vieni fuori, Levi! Il tempo sta finendo, lo sai?" Dopo una lunga attesa, Zeke è finalmente in grado di lanciare il guanto di sfida a Levi. I due si sono già affrontati in precedenza, ma questo ultimo incontro è il primo che hanno avuto da quando L'Attacco dei Giganti ha subito il salto temporale.

Durante la battaglia di Shiganshina, Levi inflisse una dolorosa sconfitta a Zeke, e il Gigante Bestia non ha mai perdonato il soldato per quanto accaduto durante quella battaglia. Quando tornò a Marley, Zeke disse che non avrebbe mai più voluto incontrare Levi, ma che se fosse avvenuto, non avrebbe esitato a colpirlo. Tuttavia, sembra che Levi abbia per ora il sopravvento nell'attuale battaglia, dato che ha tagliato Zeke attraverso la nuca e lo ha abbattuto.