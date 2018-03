L'ultimo capitolo de L'Attacco dei Giganti ha riportato in scena un noto personaggio

È passato un po' di tempo da quando L'Attacco dei Giganti ha fatto il check-in su. Il soldato dai capelli biondi era inizialmente noto per essere il miglior amico di, masi è fatto conoscere meglio grazie alle sue doti da stratega. L'ultima volta che i fan lo hanno visto era nel volume 22.

Ora, Armin è tornato, e L'Attacco dei Giganti non è stato lento con la sua reintroduzione. Di recente, Kodansha Comics ha pubblicato il nuovo capitolo della popolare serie manga, e l'uscita ha seguito Eren Jaeger e l'Armata Ricognitiva nel proseguo del loro agguato a Marley, con il paese pronto a lottare per contrastare l'attacco.

Mentre Eren e i suoi compagni si occupavano delle forze di Marley in città, Armin si è ritrovato sequestrato altrove. Mentre l'attacco a Liberio continuava, il manga è passato a una base navale dove le forze marleyiane si stavano armando. Si è vista un'intera armata avvicinarsi al porto per andare a rinforzare i ranghi a Liberio, ma i soldati non sono mai scesi dalle loro barche. Prima che l'armata potesse toccare terra, si è imbattuta in una piccola barca da pesca. I soldati hanno cominciato a gridare perché l'imbarcazione si muovesse per evitare di essere investita, ma niente. A bordo c'era Armin, che spogliandosi ha rivelato i suoi capelli piuttosto lunghi e lo sguardo penetrante.

Immediatamente si è trasformato nel Gigante Colossale, emettendo un'onda esplosiva di energia che ha travolto l'armata. Il manga si è fermato prima di rivelare l'aspetto da gigante di Armin, ma L'Attacco dei Giganti è pronto a mostrarlo nel capitolo 104. Una volta che Armin ed Eren combineranno le forze contro Marley, il paese si troverà in grossi guai, e non si sa se il suo esercito potrà respingere il cosiddetto "Demone di Paradis".