L'ultimo capitolo di EDENS ZERO ha citato Matrix e Sword Art Online

Come ogni settimana, la rivista nipponica Shonen Magazine edita da Kodansha ha pubblicato un nuovo capitolo di EDENS ZERO, permettendo ai fan del geniale Hiro Mashima di familiarizzare con un inedito e importante personaggio dell’opera a fumetti.

Intitolato “Il pianeta-supervirtuale”, il capitolo 30 di EDENS ZERO ha introdotto ufficialmente il personaggio di Hermit: un androide dalle fattezze femminili che Shiki Granbell e compagni hanno recuperato nello spazio. Una volta portata a bordo, tuttavia, l’ex-collaboratrice del Sovrano dei Demoni Ziggy è stata sottoposta ad un check-up totale, in quanto pareva danneggiata.



Nonostante i suoi circuiti risultino perfettamente conservati, Hermit non è in grado di muoversi o di comunicare, come se le fosse stata strappata via l’anima. Ipotizzando uno scenario simile, i nostri eroi hanno dunque compreso che l’androide è collegato ad un gioco virtuale che, in passato, era molto in voga nell’universo di EDENS ZERO, ossia il cosiddetto pianeta Digitalis: una realtà molto simile a Matrix e all’originale Sword Art Online.



Collegandosi ad un mondo virtuale attraverso l’apposita apparecchiatura, umani e androidi sono infatti in grado di trasferire la propria coscienza nel suddetto gioco online. Tuttavia, i danni ricevuti all’interno di Digitalis si riflettono anche sul mondo reale, di conseguenza morire nel gioco online conduce ad una fine prematura persino all’esterno.



Consapevoli dei rischio, Rebecca, Homura e compagni sono dunque entrati nella suddetta realtà virtuale, allo scopo di recuperare “l’anima” di Hermit e ripristinare la sue regolari funzioni. Una volta entrati, tuttavia, i nostri eroi sono stati nuovamente separati. Happy e Rebecca, che sono comparsi nello stesso punto, si sono subito imbattuti in uno strano individuo... a bordo del bizzarro canguro utilizzato da Griffon Katou in RAVE - The Groove Adventure come bestia da soma. Chi sarà questo misterioso individuo? E soprattutto, dove sono finiti Shiki e gli altri compagni?