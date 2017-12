L'ultimo capitolo extra di Boruto: Naruto Next Generations renderà felici i fan di Hinata!

Boruto: Naruto Next Generations non è estraneo al fan service per i fan di lunga data della serie, e il suo recente gag manga mette in risalto questi shenanigans (trucchetti). L'ultimo omake (extra) di Boruto renderà infatti i fan dipiù felici che mai.

L'omake vede Boruto, Shikadai e Inojin mentre stanno aprendo gli ultimi pacchetti di buste che hanno acquistato per il loro incontro di carte collezionabili Gemaki/Shinobi. Essendo queste le edizioni speciali delle vacanze, ogni ninja raffigurato sulla carta ha indosso un cappello di Babbo Natale e altri accessori natalizi.

Boruto all'inizio è infastidito dal fatto che sta trovando solo carte che ritraggono il suo insegnante Shino, dato che la natura comune di queste carte è stata già presa in giro in passato, anche se è l'edizione speciale delle vacanze.

Shikadai, invece, apre la sua busta e trova una versione di Babbo Natale dell'ex saggio Jiraiya. La sola vista di Jiraiya disegnato nuovamente da Kishimoto in un manga renderà sicuramente i fan nostalgici. Boruto è naturalmente geloso della carta di Shikadai, e Inojin lo rende ancor più frustrato.

Inojin apre il suo pacchetto e rivela una versione di Babbo Natale del 6° Hokage Kakashi (che attualmente sta dando problemi a Boruto e ai suoi amici durante l'esame finale di diploma). Alla fine, mettendo tutto il suo spirito combattivo, Boruto apre il suo ultimo pacchetto, rivelando così una carta super rara.

Sfortunatamente per lui, la carta in questione è una versione di Babbo Natale di Hinata che sicuramente, come detto in apertura, renderà felici i fan della moglie del 7° Hokage. Boruto è naturalmente imbarazzato per avere una carta con l'immagine di sua madre su di essa e gli altri si chiedono perché Boruto sembri così affranto.

Il manga di Boruto: Naruto Next Generations ha attualmente all'attivo 18 capitoli e 4 volumi pubblicati, mentre la serie anime è arrivata al suo 37° episodio, che andrà in onda domani sul canale TV Tokyo.