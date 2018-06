L'ultimo capitolo di My Hero Academia introduce un nuovo, possibile rivale per Endeavor

My Hero Academia non è certo scevro di accese rivalità. Tra le più note, quella tra Deku e Bakugo, ormai palesata anche da quest'ultimo, e quella tra All Might e Endeavor. Tuttavia, con Toshinori (All Might) in pensione, è giunto il momento che qualcuno prenda il suo posto come rivale di Endeavor, e la serie manga ha appena trovato il sostituto.

Nell'ultimo capitolo di My Hero Academia, i fan hanno appreso la nuova Hero Ranking. Come previsto, Endeavor si è piazzato al primo posto, ma è seguito da un nuovo eroe noto come Hawks, e non sembra che il giovane hero abbia paura di sfidare apertamente il numero uno.

Hawks ha deciso di richiamare Endeavor e il resto degli eroi durante i loro grandi discorsi di accettazione. L'eroe ha messo in discussione le classifiche e non ha avuto paura di criticare Endeavor per il suo atteggiamento aggressivo. "Se ci basassimo solo sugli indici di gradimento, Best Jeanist sarebbe il primo a causa del supporto extra ricevuto durante la sua guarigione. Io sarei secondo, Edgeshot sarebbe terzo, Endeavor sarebbe quarto, e così via. Penso che gli indici di gradimento siano l'unità di misura più importante in questo momento. Perché le persone che non possono nemmeno guadagnare un grado più alto di me sono così tranquille e sottomesse in un giorno che è presumibilmente considerato un punto di svolta?! Per favore parlate più come dei veri eroi."

Come spiega il manga, Hawks è abbastanza giovane da cavarsela per il suo comportamento brusco. L'eroe ha solo 22 anni ed è già in cima alla classifica dei pro hero. Avendo iniziato all'età di 18 anni è salito piuttosto rapidamente tra i ranghi, guadagnandosi una buona reputazione.

My Hero Academia ha appena puntato i riflettori sul nuovo rivale di Endeavor? solo il tempo potrà dircelo.