L'ultimo capitolo di My Hero Academia ha mostrato tutta la velocità di Iida

Quando si tratta di My Hero Academia è meglio non sottovalutare troppo i ragazzi della Classe 1-A. Il gruppetto di aspiranti pro hero si è fortificato molto dall'inizio della scuola, e i membri della classe hanno cementato la loro unione nel corso delle varie sfide affrontate. Ora, l'ultimo capitolo del manga ha mostrato quanto sia forte Iida.

L'ultimo capitolo di My Hero Academia ha visto gli studenti della Classe 1-A continuare il loro allenamento congiunto con la parallela Classe 1-B. Durante il corso dell'ultima prova, Tenya ha sfoggiato di tutta la sua potenza, e il creatore del manga Koehi Horikoshi si è assicurato che i fan sapessero esattamente quanto lontano Iida può arrivare quando utilizza un tale boost.

Il capitolo 204 ha visto Tenya dare prova di sé dopo aver preso la licenza provvisoria da hero. In realtà, Iida ha utilizzato un metodo di corsa messo punto anni addietro da suo nonno, metodo che spinge l'utilizzatore di quirk a una sorta di auto mutilazione.

In un flashback, infatti, si vede la famiglia Iida dire a un giovane Tenya: "Durante l'allentamento estrarremo le tue marmitte per renderti più veloce. In seguito ricresceranno. Anche se il processo sarà accompagnato da estremo dolore e perseveranza, se desideri essere più veloce, allora [devi aumentare] il potere del Recipro riducendo al minimo la quantità di carburante consumato."

Il nuovo capitolo ha dunque mostrato l'allenamento svolto da Tenya per affinare questo nuovo potere, e non ha minimizzato affatto il dolore che l'aspirante pro hero ha dovuto provare lungo il tragitto. In una scena, infatti, il ragazzo morde un asciugamano per sopprimere le urla di dolore date dalla rimozione delle marmitte poste sulle sue gambe. il quirk di Tenya fa crescere delle marmitte al livello dei polpacci, rendendole a tutti gli effetti un'estensione del suo corpo.

La rimozione delle marmitte giovanili quindi, proprio come l'estrazione dei denti da latte, ha permesso la crescita di quelle adolescenziali, più forti e potenti. My Hero Academia, mai come in questo numero, continua la sua corsa.