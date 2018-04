L'ultimo capitolo di My Hero Academia svela il passato e le origini di un recente villain

Ultimamente, My Hero Academia ha molte backstories da raccontare. Con così tanti heroes e villain, il manga può con facilità presentare storie di origini lungo il tragitto, quindi non è facile sorprendere i lettori. Tuttavia, questo è esattamente quello che è successo con l'ultimo capitolo rilasciato.

Weekly Shonen Jump ha da poco pubblicato il capitolo 179 di My Hero Academia, che ha seguito la lotta tra Izuku e Gentle. Dopo aver ricevuto un breve potenziamento da La Brava, Gentle è stato lasciato ad affrontare Izuku, e sembrava che stesse per perdere. Tuttavia, il villain ha ripreso in mano le redini dello scontro quando ha ripensato al suo passato e al motivo per cui ha scelto di divenire un cattivo. A quanto pare, Gentle non è sempre stato così malvagio, e la sua origin story ha spinto molti fan della serie a provare pietà per lui.

Gentle crebbe come Tobita, un ragazzo entusiasta che non voleva altro che compiacere i suoi esigenti genitori diventando un eroe. Crescendo, Tobita fu in grado di frequentare una hero academy, ma nulla andò per il verso giusto. Dopo diversi fallimenti, il ragazzo si ritrovò a rischio espulsione. Un giorno, mentre rientrava a casa da scuola, Tobita si imbatté in un'operazione di salvataggio. Tentando di salvare un uomo che stava precipitando da un edificio, Tobita finì con il ferire il pro-hero sulla scena e lasciare il civile in condizioni gravi. A causa di questo errore, la sua accademia lo espulse, e i suoi genitori tagliarono i ponti con lui per non essere messi in imbarazzo.

Dopo alcuni anni, Tobita si imbatté in un suo ex compagno di classe, e congratulandosi con quest'ultimo per essere divenuto un hero, il pro disse di non avere idea di chi fosse Tobita. L'incontro fu l'ultima goccia, e convinse definitivamente il ragazzo a rinunciare a divenire un eroe. Dopo un periodo di tempo indeterminato, Tobita riapparve sulle scene come un villain.

My Hero Academia è dunque riuscita a sorprendere i fan con una backstory che ha gettato nuova luce sul villain di turno.