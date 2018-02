L'ultimo capitolo di One Piece ha accresciuto ulteriormente il personaggio di Katakuri

sono stati costantemente in fuga o in battaglia durante l'intero arco di, e gli ultimi capitoli del manga di One Piece hanno solo aumentato il pericolo in cui si trovano, dividendo l'equipaggio in situazioni altrettanto pericolose.

Mentre il resto dei Mugiwara ha avuto difficoltà nel tenere Big Mom lontana dalla Thousand Sunny, Rufy ha continuato a combattere con Katakuri nel mondo dello specchio. Ma chi avrebbe mai immaginato che Katakuri sarebbe arrivato a rispettare Rufy?!

Dopo aver scoperto che Rufy stava guadagnando la stessa abilità di Katakuri di vedere nel futuro, quest'ultimo aveva promesso di porre fine alla lotta e infliggere un colpo fatale al pirata con il cappello di paglia. Ma si è scoperto che questo colpo fatale è stato inflitto solo perché Rufy era scivolato.

Infatti, adirato dal fatto che Rufy avesse perso il suo spirito combattivo, Katakuri aveva deciso di uccidere velocemente l'avversario. Ma si è scoperto che la sorella di Katakuri, Flambe, stava sparando dardi invisibili, e il veleno stava pian piano indebolendo Rufy. Piuttosto che perdere il suo spirito combattivo, quest'ultimo si è lasciato colpire dall'attacco.

Katakuri è irritato ancora una volta, ma arriva a rispettare la tenacia di Rufy. Rivelando il suo vero volto a Flambe, le urla di smettere di interferire nel combattimento, sentendosi disonorato per aver inflitto un colpo fatale quando il suo avversario veniva attaccato dall'esterno. Dopo che Katakuri e Rufy liberano il loro Haki del Re Conquistatore, e messo fuori combattimento tutti quelli presenti, i due giurarono ancora una volta di avere un combattimento leale.

Katakuri cementa la decisione infliggendosi un colpo fatale per pareggiare i conti. Katakuri, introdotto un po' in sordina in One Piece, si sta rivelando davvero un grande avversario.