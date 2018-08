L'ultimo capitolo di ONE PIECE ha introdotto un Gifter davvero particolare

Eiichiro Oda, nella saga del Wano Country appena cominciata, si è voluto sbizzarrire con il character design, i poteri e le abilità dei possessori dei cosiddetti SMILE (Frutti del Diavolo artificiali). La scorsa settimana, l'ultimo capitolo del manga di ONE PIECE ha mostrato un nuovo "utilizzatore", ed è davvero particolare.

L'introduzione dei Gifters - cioè gli utilizzatori di SMILE al servizio di Kaido - durante l'arco di Wano ha aperto la strada nella serie agli ibridi artificiali animale-uomo (non Zoo Zoo quindi), e l'ultimo capitolo ha introdotto Holdem, Gifter che ha una testa di leone parlante all'altezza dell'inguine. Quando O-Tama viene rapita da Gazelleman, quest'ultimo porta la giovane proprio da Holdem.

Accreditato come uno dei pezzi grossi delle cento bestie di Kaido, l'aspetto di Holdem, come quello degli altri Gifters, è legato alla tipologia di SMILE che ha ingerito, ma oltre ad avere una faccia che ricorda vagamente quella del re degli animali, quest'ultimo ha letteralmente una testa di leone parlante nel basso ventre, con la quale discute animatamente su chi dei due abbia il diritto di parola.

Holdem e il suo inguine non riescono a raggiungere un accordo su chi dei due debba parlare per primo, e così la faccia di leone parlante (in possesso anche di due zampe che cingono la vita del Gifter a mo' di cintura) colpisce Holdem dove fa male con un attacco soprannominato "Il gioiello del leone".

Tuttavia, il colpo fa male a entrambi, perché entrambe le loro anime condividono un solo corpo, o come dice la serie, "il cavallo di Holdem è anche il cavallo del leone". Questa scenetta, naturalmente, mette O-Tama molto più a suo agio, ma visto il grado del Gifter non c'è da scherzare.

Per vedere se Holdem si rivelerà un avversario degno di questo nome, non ci resta che attendere i prossimi capitoli di ONE PIECE.