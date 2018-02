L'ultimo capitolo di ONE PIECE ci mostra il nuovo potere annunciato la scorsa settimana!

Come segnalato in un nostro recente articolo, il manga di ONE PIECE ci sta mostrando, in queste settimane, uno dei più violenti scontri mai disegnati da, che già da qualche tempo aveva lasciato intendete l’imminente arrivo di un nuovo power-up del protagonista...

Chiamata “Snakeman”, la nuova ‘trasformazione’ di Monkey D. Luffy - annunciata dall’ultima tavola del capitolo pubblicato la scorsa settimana - è stata invero svelata nel numero 895 di ONE PIECE e rappresenta, a conti fatti, la terza forma del Gear Fourth. Non è ancora chiaro se questo potere possa, come immaginato dai fan, accentuare o meno l’Ambizione della Percezione del ragazzo, ma le tavole del capitolo trapelato in rete nelle ultime ore rivelano che Luffy, in questa forma, non è soltanto più veloce che mai, ma può addirittura allungare e girare le proprie braccia come se fossero le spire di un serpente, e colpire il nemico nel suo lato cieco.



A ragion veduta, il power-up ha permesso al ragazzo di gomma di colpire almeno un paio di volte il potente Charlotte Katakuri, che però ha subito reagito con forza, ricorrendo ad una tecnica a dir poco terrificante e letale. Poiché nessuno dei due contendenti sembra ancora deciso a gettare la spugna, l’esito del duello è stato nuovamente rimandato al prossimo capitolo, che sfortunatamente uscirà soltanto fra due settimane.



Di quali altre capacità, secondo voi, dispone Luffy in modalità Snakeman? E soprattutto, cosa ne pensate del suo nuovo aspetto?