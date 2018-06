Il capitolo 906 di ONE PIECE è finalmente disponibile e mostra una verità sconvolgente

ONE PIECE è la tipica opera di fantasia che bombarda i lettori con milioni di domande. Ogni qualvolta uno dei quesiti trova una soluzione, puntualmente un nuovo segreto fa la sua comparsa nella serie, lasciando i fan in un loop (quasi) infinito di domande e risposte. Un esempio di ciò, è l'ultimo capitolo del manga uscito oggi in Giappone.

Il capitolo 906 di ONE PIECE vede i reali dei regni facenti parte del Governo Mondiale riunirsi a Marijoa in attesa dell'inizio del Reverie. Per la prima volta nella storia del manga, viene mostrata un ampia visuale sul territorio sacro dove risiedono i Draghi Celesti.

Durante il capitolo, alcuni personaggi che hanno avuto modo di conoscere Rufy, come le principesse Bibi, Shirahoshi o Rebecca, si intrattengono a vicenda parlando silenziosamente - chi più chi meno - di ciò che Cappello di Paglia ha fatto per loro e per i loro regni. Effettivamente, risulta incredibile come una larga fetta dei reali presenti a Marijoa abbia già avuto modo di incrociare la strada di Rufy e compagni, traendo più benefici da quell'incontro che dal Governo Mondiale stesso.

Tra i presenti ci sono infatti molte figure provenienti dalle avventure passate di Cappello di Paglia, molte positive e una in particolare negativa. Il capitolo è composto inoltre da brevi riassunti denominati "Trivia" che spiegano in maniera molto rapida come queste figure siano entrate in contatto con Rufy.

Nel finale, la scena passa alla prigione sottomarina di Impel Down, dove al sesto livello è rinchiuso Do Flamingo. Quest'ultimo, nota divertito come il suo isolamento sia giunto velocemente a conclusione, e afferma che forse Magellan (il direttore del carcere) lo sta proteggendo. Da cosa? È lo stesso Do Flamingo a rivelarlo.

Sembra che qualcuno (non è specificato bene chi) abbia mandato degli assassini per tappare la bocca all'ex membro della Flotta dei Sette prima che questo riveli a qualcuno del tesoro nascosto di Marijoa. Do Flamingo, afferma poi che è arrivato il momento di rivelare cosa sia, e che, comunque vada, il potere si degrada rapidamente.

Dopo queste parole, il focus torna a Marijoa, dove una figura ammantata di nero (sembra indossi un armatura con una corona sull'elmo) con in mano la taglia sulla testa di Rufy si reca verso una stanza blindata. La stanza è tenuta a basse temperature, in modo che l'oggetto al suo interno non si degradi, ed è qui che Oda sgancia la bomba: il tesoro di cui parlava Do Flamingo è un enorme cappello di paglia.

A ogni nuova domanda o curiosità rivelata, ONE PIECE regala ai suoi lettori nuovi interrogativi, ma questa volta, forse, Oda ha messo sul piatto uno dei più grandi segreti del manga. Per sapere di più sulla portata che questo oggetto avrà nella serie, non ci resta che attendere i prossimi capitoli, nella speranza che il loop di domande e risposte si interrompa prima o poi.