L'ultimo capitolo di One-Punch Man ci ha mostrato una battaglia estremamente veloce!

L’avvincente manga di One-Punch Man si prepara a mostrarci un’importante battaglia fra l’Associazione Eroi e l’Associazione Mostri, in quanto i primi si stanno avvicinando al nascondigli dei rivali per poter trarre in salvo un certo fanciullo...

L’ultimo capitolo di One-Punch Man ha infatti anticipato almeno in parte quanto accadrà a breve, poiché l’eroe Flashy Flash ha preso parte alla fulminea battaglia contro Hellfire Flame e Gale Wind, i ninja mutati mostruosamente.



Come i fan ricorderanno, recentemente Flashy Flash stava vagando nell’enorme labirinto situato presso la base dell’Associazione Mostri, quando l’eroe si è imbattuto in Hellfire Flame e Gale Wind. I due ninja, che in precedenza avevano cercato di reclutare Speed-o'-Sound Sonic, hanno subito attaccato l’eroe con delle tecniche incredibilmente veloci, ma Flash le ha studiate accuratamente.



Conoscendo ormai tutte le loro tecniche, l’eroe è stato infatti in grado di superare i suoi avversari, che subito hanno cominciato ad attaccarlo in modo irregolare, non riuscendo tuttavia nemmeno a scalfirlo. Contrastando con estrema facilità gli assalti del nemico, le tecniche di spada di Flash si sono invece rivelate estremamente potenti e precise, consentendogli di tranciare a metà entrambi i nemici.

Attraverso la lotta, Flash ha cercato di trasmettere a Hellfire Flame e Gale Wind l’importanza dell’allenamento, e alla fine è riuscito a dimostrare la validità delle proprie convinzioni. Questa è stata comunque solo la prima di molte battaglia cui assisteremo nei prossimi mesi, poiché anche altri Eroi di Classe S mostreranno ben presto le proprie capacità.