L'ultimo cofanetto di Dragon Ball Super ritrae un magnifico Goku in versione Ultra Istinto

Mentre i fan italiani attendono che l’editore Yamato Video annunci la data di uscita del secondo cofanetto di Dragon Ball Super, Toei Animation, negli ultimi giorni, ha pubblicato via Twitter la magnifica copertina dell’undicesimo ed ultimo box dell’edizione home video nipponica.

Dal momento che il cofanetto conterrà gli ultimi episodi della serie, sulla copertina è stato immortalato un fantastico ed agguerrito Goku in versione Ultra Istinto Perfetto, ossia la “trasformazione” acquisita durante il Torneo del Potere per sconfiggere il mastodontico Jiren il Grigio e garantire la sopravvivenza del Settimo Universo. Non trovate anche voi che l'illustrazione in copertina - e visionabile in calce all'articolo - sia semplicemente magnifica?

Il sito ufficiale del colosso nipponico rivela inoltre che il cofanetto - la cui commercializzazione avrà inizio il prossimo 3 luglio - non includerà soltanto gli episodi dal 121 al 131, ma anche lo speciale di un’ora equivalente alle puntate 109 e 110, in cui Goku, se ricordate, si è battuto per la prima volta contro Jiren.

Lanciato sul circuito televisivo nipponico nel mese di luglio 2015, l’anime di Dragon Ball Super si è concluso lo scorso marzo dopo 131 episodi, di cui 76 trasmessi anche in Italia da Mediaset Italia 1. Sebbene la serie abbia chiuso i battenti (almeno per il momento), le avventure di Goku e compagni continueranno il prossimo dicembre con l’uscita del primo film di Dragon Ball Super, il quale introdurrà un nuovo nemico ed esplorerà l’affascinante mitologia dei Saiyan.