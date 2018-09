L'ultimo episodio di Black Clover ha letteralmente mandato in visibilio i fan della serie!

Nonostante Vetto avesse messo alle strette i Tori Neri, il poderoso attacco combinato di Asta , Finral e Vanessa è stato la chiave per conseguire finalmente la vittoria. Non solo il protagonista Asta si è categoricamente rifiutato di arrendersi e cedere alla disperazione, ma addirittura ha dato prova di nascondere all’interno del suo stesso corpo un’immensa fonte di potere oscuro. Vantando delle animazioni impeccabili, l’episodio aveva già conquistato i favori dei fan, quando il capitano Yami - come spiegato in un nostro recente articolo su Black Clover - ha utilizzato per la prima volta il suo attacco più devastante, apparentemente in grado di tagliare le dimensioni e di mettere fino allo scontro con Vetto (che subito dopo la sconfitta iniziale si era rialzato per riprendere le ostilità). Il finale dell’arco narrativo del Tempio Sommerso, del resto, è stato molto diverso dalle altre saghe trasposte in animazione. Non solo l’intera squadra dei Tori Neri si è trovata in grave difficoltà, ma l’entusiasmante scontro decisivo ha introdotto interessanti elementi che verranno di certo esplorati in futuro. A ragion veduta, i fan su Twitter, impressionati dalla qualità complessiva dell’episodio, sono arrivati addirittura a definirlo il migliore della serie, almeno per il momento. Di seguito vi proponiamo i Tweet più interessanti, invitandovi ad utilizzare il riquadro dei commenti per esprimere le vostre opinioni sulla puntata!

L’ultimo episodio di Black Clover potrà anche essere stato trasmesso solo 24 ore fa, ma pare che abbia già raccolto uno straordinario numero di consensi in tutto in globo. Su Twitter , infatti, i fan della serie si dichiarano in visibilio e hanno commentato assai positivamente i combattimenti mostrati nella puntata di ieri.

Amazon Back to School : le migliori offerte per il ritorno a scuola , libri e con tantissimi prodotti a prezzi speciali per un periodo limitato solo su Amazon.it

That black clover episode was one of the best animated episode of this year don’t @ me — Vishal thind (@vishalthind007) 11 settembre 2018

I’d be lying if I said the new black clover episode didn’t almost make me tear up. Goddamn. Even though I read it, animated is heat. — HERMSAUR (@HERMSAUR) 11 settembre 2018

Black Clover was ELITE.

Yami is a god. pic.twitter.com/7Amii1ECt2 — TITAN (@7itans) 11 settembre 2018

Yoooo that black clover episode today was straight 🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/kgIUzAwqdG — StruckByBelz (@StruckByBelz) 11 settembre 2018

Damn Black Clover anime definitely surpassed it’s limits today as the name would suggest, sooo LIVE💯 pic.twitter.com/e03oNpSK1n — Zoro-Jurou スタン (@monkeydluuuffy) 11 settembre 2018