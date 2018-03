L'ultimo episodio di Boruto avrebbe reso Minato davvero orgoglioso di Naruto

avrebbe probabilmente difficoltà a rimproverare. I due non hanno avuto molto tempo da condividere, maha sottolineato quanto sia orgoglioso dell'uomo che suo figlio è diventato. Quindi, il pubblico sa che ildeve sentirsi veramente felice dopo l'ultimo episodio di Boruto

Seriamente, suo figlio era una specie di bestia. Boruto ha pubblicato il suo ultimo episodio questa settimana per concludere il suo (breve) arco "Byakuya Gang". La storia segue un gruppo di cosiddetti ladri nobili che hanno restituito ricchezza ai poveri, ma i fan hanno appreso che la banda era molto più squallida del previsto.

Come previsto, Naruto ha avuto un grosso problema con Gekko, il capo della banda. Non solo l'uomo mentiva per guadagnare denaro, ma era disposto a tradire e sacrificare i propri membri per sfuggire alla cattura. Il bandito è riuscito a sfuggire da Boruto e Shikadai dopo che la coppia si è messa a combattere con Ryogi, ma Gekko non ha avuto alcuna possibilità contro Naruto. Gli ultimi momenti dell'episodio hanno visto Gekko fuggire dal Villaggio della Foglia dopo che il suo pupillo è stato catturato. Il cattivone pensava di essere ormai al sicuro, ma questo cambia quando arriva Naruto. O, piuttosto, Il "Lampo Arancione". Naruto è entrato in scena in un'esplosione di luce arancione. Il ninja si stava muovendo troppo velocemente perché qualcuno potesse vederlo, e la sua velocità avrebbe reso suo padre, il "Lampo Giallo", piuttosto orgoglioso.

Naruto non aveva neanche bisogno di un sigillo per muoversi veloce come lui, e si muoveva davvero rapidamente. Non solo è riuscito a superare un treno impazzito, ma lo ha superato abbastanza per fermarlo con la forza. Naturalmente, i fan non sono troppo sorpresi dalla velocità di Naruto. Se c'è una cosa che questo franchise ha insegnato ai follower, è che Naruto può fare qualsiasi cosa. Il ragazzo ha mostrato la sua impressionante velocità contro il 4° Raikage, prima che iniziasse la Quarta Grande Guerra Ninja. Da allora, Naruto ha migliorato ulteriormente la sua velocità, e l'ultimo episodio di Boruto ci ha mostrato i risultati.