L'ultimo episodio di Boruto ci avvicina sempre di più all'arco narrativo "Chunin Exam"

L'anime di Boruto sta finalmente facendo passi concreti verso il prossimo, importante arco narrativo. Dopo un breve periodo di episodi filler, lo show si sta facendo strada nel tanto atteso arco "Chunin Exam", e un'importante figura dell'agognato arco narrativo ha finalmente fatto il suo ritorno.

Dopo tutto, il rilascio dell'ultimo episodio ha riportato Sasuke Uchiha nello show, e sembra che sia pronto a combattere un altro guerriero Otsutsuki. Questa settimana, Boruto: Naruto Next Generations ha pubblicato il suo 52° episodio, che ha seguito il Team 7 bloccato dai cloni di White Zetsu nella grotta in cui erano andati per indagare su misteriose sparizioni, con Konohamaru che ha dovuto decidere se i suoi studenti dovessero abbandonare la battaglia o meno.

L'ex membro dell'Organizzazione Alba potrebbe essere indebolito, ma i cloni di White Zetsu non sono da prendere alla leggera. Tuttavia, Sasuke ha finito per prendere una decisione per il gruppo quando il suo iconico Amaterasu ha abbattuto tutti i cloni. Nella scena post-credit dell'episodio, ai fan viene finalmente mostrato Sasuke mentre esce da un portale creato dal suo Rinnegan. L'Uchiha afferma che ha finalmente raggiunto un avversario senza nome e l'anime cambia scena per mostrare il misterioso figuro. Il cattivo bianco non dà molte informazioni, ma un altra figura nerboruta fa riferimento a lui come Lord Momoshiki. Il leader dice all'uomo muscoloso che è ora che salutino il loro visitatore, gettando Boruto in un'intensa lotta quando l'anime rivolge nuovamente la sua attenzione alla battaglia.

Naturalmente, i fan di Naruto sapranno chi sono questi misteriosi individui. Momoshiki e Kinshiki sono i cattivi principali di Boruto: Naruto the Movie, il film che ha adattato per la prima volta l'arco "Chunin Exam" qualche anno fa. L'anime ha in programma di espandere l'arco narrativo in questione, ma i ninja del Clan Otsutsuki hanno già mostrato la loro potenza quando il film è iniziato con Kinshiki che combatteva Sasuke. La schermaglia si concluse in un pareggio quando i cattivi dovettero lasciare il luogo dello scontro, cosa che ha costretto Sasuke a tornare al Villaggio della Foglia portando con se cattive notizie. Quindi, i fan sono comprensibilmente entusiasti di vedere come la serie TV di Boruto espanderà questa lotta piena d'azione nelle prossime settimane.

Oltre a ciò, come di consueto, al termine dell'episodio è stato trasmesso il trailer della prossima puntata di Boruto, che potete trovare in apertura della news. Il 53° episodio si intitolerà "Himawari's Birthday" e sarà un filler in vista dell'arco principale. Tuttavia, nel trailer viene mostrato Toneri Otsutsuki, già visto in altri episodi dell'anime e più noto ai fan di Naruto per il film The Last: Naruto The Movie, dove è il villain principale. Dopo gli eventi del film, Toneri ha deciso di restare sulla Luna come penitenza, appianando le distorsioni dello spazio-tempo. È stato proprio lui a identificare in Boruto il salvatore del mondo, quindi la sua presenza non è mai da prendere sottogamba.

Non ci resta che attendere le prossime puntate di Boruto per conoscere gli sviluppi che porteranno all'esame di selezione dei chunin.