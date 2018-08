L'ultimo episodio di Boruto ha mostrato come Gai non abbia perso il suo spirito giovanile

I fan di Naruto sanno che gli shinobi sono in grado di fare qualsiasi cosa quando credono davvero in loro stessi. Naruto Uzumaki ha realizzato il suo sogno con la pura forza di volontà - e qualche aiuto -, e sembra che Gai, nonostante la veneranda età che ha in Boruto, non abbia ancora rinunciato al suo spirito giovanile.

Questa settimana è andato in onda il nuovo episodio di Boruto: Naruto Next Generations, puntata incentrata sul giovane Metal Lee. Il ragazzo ha cominciato ad allenarsi nuovamente con suo padre, e Rock Lee spera di rendere suo figlio più fiducioso, e per questo compito ha deciso di "sfruttare" Gai. Dopo che quest'ultimo ha chiacchierato un po' con Metal Lee, i due si dirigono verso l'Accademia per una lezione.

Il giovane ninja non è sicuro di cosa Gai abbia intenzione di ottenere, almeno finché jonin non termina il suo discorso sulla Quarta Grande Guerra dei Ninja. "Certo, c'erano anche cose che ho perso. Tuttavia, siamo stati in grado di proteggere ciò che abbiamo di più caro. Non ho rimpianti", afferma Gai, annuendo alla gamba che perse dopo la sua battaglia con Madara Uchiha. "Grazie a queste gambe, posso ancora perseverare."

Gai vuole mostrare a Metal Lee che l'unico modo per superare un problema è quello di accettarlo. Come il maestro di Rock Lee ha accettato la perdita di una gamba, Metal Lee deve accettare la sua ansietà, così Gai mostra al figlio del suo allievo quello che può fare ora che ha fatto pace con la sua perdita.

Il jonin della Foglia sfida Metal e Iwabe in una lotta due contro uno usando la sua nuova forma di Taijutsu. "Non preoccuparti. Certo, mi hai sentito prima. Sono più agile che in passato. Due contro uno non è niente", afferma. La battaglia inizia con Gai su una gamba sola mentre si mette nella posizione del fenicottero. Tutti i suoi anni di addestramento hanno preparato il suo corpo per questa forma impossibile, la quale ha permesso a Gai di sbaragliare facilmente Iwabe e di muoversi attorno a Metal Lee con diversi backflip.

Gai potrebbe non essere più un ninja attivo in Boruto, ma può sicuramente combattere ancora.