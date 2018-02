L'ultimo episodio di Boruto ha mostrato Temari in tutta la sua gloriosa rabbia di madre!

Se pensavate che Boruto: Naruto Next Generations si sarebbe concentrato (giustamente) solo sui suoi nuovi eroi, è tempo di ripensarci. La serie potrebbe essere incentrata sul figlio di, ma tutti i grandi eroi dihanno i loro momenti in questo sequel. Questa settimana è toccato abrillare.

Questa settimana, il nuovo episodio di Boruto ha visto i suoi giovani eroi entrare in una nuova missione. Il Team 7 e il Team 5 si sono trovati di fronte a un dilemma morale quando sono stati incaricati di fermare alcuni rapinatori di banche. L'incidente ha fatto brillare Shikadai, ma l'episodio non si è concentrato solo su quel Nara. No, ha anche sfoggiato Temari in tutta la sua gloriosa rabbia.

L'anime ha mostrato la ninja della Sabbia intenta a preparare la cena a casa. Il clima è molto caldo e accogliente e il momento in cui Shikamaru -ritiratosi presto da lavoro per mangiare con sua moglie e suo figlio- rientra a casa, è molto toccante. Almeno fino a che quest'ultimo non si distrae.

Shikamaru vede infatti Shikadai giocare a Shogi, e i due iniziano a parlare di strategie e di come il gioco rispecchi le tattiche utilizzate dai ninja. Temari, nonostante la distrazione del marito, è felice di vedere rafforzato il legame padre-figlio, ma quando la mamma chiama, si deve rispondere.

Temari, dopo aver chiamato 3 volte i due, prende in mano la situazione. L'episodio vede Shikadai terrorizzato quando sua madre si avvicina al tabellone dello Shogi, e Shikamaru non ha mai avuto un'opportunità contro sua moglie. Quest'ultima ha usato il suo enorme ventaglio per colpire padre e figlio un jutsu del vento, mandandoli a volare per casa. Non si sa se gli uomini Nara abbiano cenato, ma di certo le donne del clan Nara (anche d'adozione) sono tra le più forti e autoritarie mai viste, e Shikamaru lo sa bene.