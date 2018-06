L'ultimo episodio di Boruto: Naruto Next Generations include una toccante scena inedita!

Trasmesso sul circuito televisivo nipponico nella giornata di ieri, il più recente episodio di Boruto: Naruto Next Generations ha mostrato ai fan un toccante momento non incluso nel manga e di conseguenza ancora inedito. Tutti i dettagli dopo il salto!

Intitolata “L’invasione degli Otsutsuki”, la puntata numero 64 dell’anime ha invero proposto delle sequenze d’azione molto intense, durante le quali Naruto, oggi Settimo Hokage del Villaggio della Foglia, ha dimostrato l’immenso potere che può scatenare pur di proteggere coloro che contano su di lui.



L’eroe della Foglia ha infatti difeso i civili dai devastanti attacchi di Momoshiki utilizzando il chakra di Kurama come se fosse uno scudo, ma quando Boruto ha domandato al proprio padre il motivo per cui questi non abbia invece cercato di fermare i proiettili da una certa distanza, questi ha spiegato che così facendo avrebbe devastato l’area circostante e messo in grave pericolo tutti i presenti.



Osservando il padre, Boruto ha cominciato a vedere i momento del suo passato, inclusa la sua stessa nascita, permettendo infine ai fan di ammirare il momento in cui Naruto l’ha tenuto in braccio per la prima volta. Il delicato montaggio ha poi visto Naruto invecchiare, fino a raggiungere i primi minuti dell’episodio, interrompendosi bruscamente con un urlo, quando un’enorme ondata di potere ha infranto lo scudo eretto da Naruto e lasciato il campo libero ai titoli di coda.

In attesa che il prossimo episodio faccia luce sulle sorti di Naruto e Boruto Uzumaki, non trovate anche voi che la suddetta scena sia stata molto commovente?