L'ultimo episodio di Boruto: Naruto Next Generations svela il tragico passato di Oonoki

L'ultimo episodio di Boruto: Naruto Next Generations ha permesso ai fan dell'opera di schiarirsi le idee sul personaggio di Oonoki. L'ex Tsuchikage, infatti, aveva sorpreso tutti facendosi protagonista di azioni dalla dubbia morale, ma la più recente puntata ha spiegato le ragioni dietro il suo comportamento.

Il vecchio Oonoki era infatti l'uomo dietro le azioni di Lord Kuu, un ninja del Villaggio della Roccia a capo di una banda di shinobi criminali che aveva messo i bastoni tra le ruote al team di Boruto. Il nuovo episodio, trasmesso in Giappone domenica scorsa, ha però chiarito il passato dell'ex Tsuchikage, informandoci dei suoi trascorsi a dir poco dolorosi.

Abbiamo infatti assistito a un flashback che risale agli anni immediatamente successivi alla Quarta Guerra Mondiale dei Ninja. In quel periodo Oonoki, per tener fede agli ideali dei giovani promossi da Gaara, tentò di riportare la pace all'interno del Villaggio della Roccia unendosi al gruppo di suo nipote Kozuchi e provando a instillargli tutti i valori positivi che l'anziano aveva recentemente ritrovato.

Tuttavia, quando un gruppo di ninja nemici attaccò il Paese, il giovane Kozuchi fu ucciso e Oonoki apprese la notizia dall'altra nipote, Kurotsuchi. Dopo aver affrontato il dolore di questa perdita, l'ex Tsuchikage capì che in questo mondo non c'è posto per la generazione di Kozuchi e decise di avallare la produzione di soldati artificiali che potessero sostituire la perdita di vite umane in battaglia.

Tra questi cyborg figura proprio Kuu, un guerriero nato a immagine e somiglianza di Oonoki: in sostanza, un suo clone. Ecco spiegato perché, dunque, Boruto: Naruto Next Generations ha trasformato l'anziano ninja in un eroe della Quarta Guerra Mondiale in un villain vero e proprio.