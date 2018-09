L'ultimo episodio di Boruto ha regalato ai fan colpi di scena e graditi ritorni

L'ultimo episodio di Boruto: Naruto Next Generations è stato un inaspettato e originale racconto ricco di scopo - una puntata che ha visto un colpo di scena scioccante, così come alcuni camei callback di Naruto. Il colpo di scena in questione ha visto Mitsuki prendere una decisione drastica sul suo destino, mentre i camei riguardavano i 5 Kage.

L'episodio 71 di Boruto è intitolato "The Hardest Rock in the World", e ha visto Naruto presenziare il consiglio dei Kage con alcuni dei suoi mentori e colleghi al fine di decidere cosa fare con la persistente minaccia del clan Otsutsuki. L'incontro, come detto in apertura, ha visto il ritorno di alcuni volti familiari della saga di Naruto, tra cui: Darui, Chojuro, Kurotsuchi, Gaara, Mei, Kakashi, Onoki.

Naturalmente, il vero protagonista di "The Hardest Rock in the World" è stato il vecchio Onoki. L'anziano shinobi si è perso nei pressi del Villaggio della Foglia, ritardando al meeting indetto da Naruto. il Team 7 di Boruto è stato quindi inviato per trovare e aiutare il vecchio ad arrivare all'incontro, ma alla fine si è scoperto perché Onoki è un tale eroe nel mondo degli shinobi - sia per quanto riguarda il suo jutsu "Particle Style", sia per la sua saggia visione della filosofia ninja.

È Onoki che fa sì che il Team 7 realizzi la risposta all'enigma di Naruto su quale sia la roccia più dura del mondo - ed è stata la sua visione filosofica a far capire a Mitsuki che doveva apportare un drastico cambiamento nella sua vita. Ora che Boruto, Sarada e Mitsuki hanno visto il potere che possiede Onoki, sarà interessante vedere quale di loro inizierà a padroneggiare per primo il "Particle Style".

Come accadde con Naruto, la conoscenza del vecchio potrebbe cambiare la vita a questi giovani shinobi, e i fan di Boruto sono a dir poco emozionati per l'avvenire.