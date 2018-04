L'ultimo episodio di Boruto ha visto Gaara parlare con un vecchio "amico"

I fan di Gaara potrebbero pensare di sapere tutto quello che c'è da sapere sul Kazekage, ma sembra che il ninja abbia ancora qualche piccolo segreto. Grazie all'ultimo episodio di Boruto, il pubblico ha appreso una notizia sorprendente su Gaara e sul suo ex Cercoterio mentre la coppia si è trovata faccia a faccia in un incontro inaspettato.

Questa settimana, Boruto: Naruto Next Generations ha condiviso il suo 55° episodio con i fan e ha dato il via agli esami dei chunin. Boruto Uzumaki ha cominciato il suo addestramento insieme a Sasuke mentre Gaara ha preparato le sue squadre di genin per l'esame. Tuttavia, le cose non sono andate bene per tutti, visto che Killer Bee si è trovato ad affrontare nuovi nemici quando il clan Otsutsuki ha raggiunto il ninja per rubare l'Ottacoda.

La lotta è finita con l'apparente sconfitta di Killer Bee, e qualcuno si è subito premurato di avvertire il mondo degli shinobi dell'imminente pericolo. Quel qualcuno è Shukaku. Nonostante sia stato liberato da Gaara, il Cercoterio è apparso nella mente del Kazekage e in qualche modo ha iniziato una conversazione con la sua ex forza portante. Il set-up assomiglia molto a quello che Naruto ha con la Volpe a Nove Code, e Gaara si mostrato sorpreso dall'arrivo della bestia.

"Non inizi mai il contatto" ha detto il Kazekage. Solo dopo Shukaku ha spiegato perché si trovasse lì. "La mia connessione con l'Ottacoda è stata improvvisamente interrotta. Comunque, ti avevo avvertito. Il modo in cui ti occupi della cosa dipende da te" ha ammesso il Cercoterio. "Ne sono grato, amico mio", ammette allora il Kazekage. Così il gioco è fatto. Gaara è diventato amico di Shukaku negli anni intercorsi tra Naruto e Boruto, per la gioia dei fan.