L'ultimo episodio di Boruto ha visto il ritorno in scena del Quinto Hokage

I fan di Naruto erano tutti (inutile negarlo) innamorati del Quinto Hokage. Tsunade era - ed è tuttora - un simbolo femminista per eccellenza (forte, indipendente, intelligente), e l'anime di Boruto ha voluto fare un regalo al suo pubblico questa settimana, rintroducendo l'eroina nella serie.

Questa settimana è andato in onda il nuovo episodio di Boruto, puntata che ha visto l'inizio dell'atteso arco narrativo incentrato su Mitsuki. il Villaggio della Foglia è rimasto scosso dalla diserzione del membro del Team 7, e nessuno è più scioccato dai membri della sua squadra, cioè Boruto e Sarada.

Mentre Naruto sta tenendo un incontro per discutere dell'incidente al cancello e l'improvvisa apparizione di Mitsuki, Tsunade entra nella stanza dell'Hokage cogliendo tutti di sorpresa e lasciando Boruto, presente al meeting, tra lo spaventato e il nauseato. "Mi ha sempre sgridato quando ero un bambino. È davvero spaventosa quando si arrabbia", si lamenta il ragazzo.

Durante l'episodio, Naruto inizia a domandarsi se Mitsuki possa essere stato preso da ninja nemici, e viene deciso che Ino utilizzi il suo Mind Jutsu sulle guardie ferite che hanno combattuto con il misterioso disertore che ha attacco il cancello. Purtroppo, la visione della ninja sembra confermare che sia stato proprio Mitsuki a compiere l'atto. Nessuno capisce bene perché la diserzione del giovane ninja sia così grave.

Alla fine, Naruto rivela che Mitsuki è il figlio di Orochimaru, e il segreto manda Tsunade su tutte le furie. Prima sferra un potente colpo alla parete dietro di lei, e poi inizia a discutere con Naruto. "In passato, Orochimaru ha causato danni irreparabili al Villaggio della Foglia. L'hai visto con i tuoi occhi", grida Tsunade. "Ho accettato Mitsuki semplicemente come uno shinobi", reagisce Naruto alzando la voce. "Inoltre, Orochimaru non ha motivo di fare alcuna mossa in questo momento."

L'episodio di Boruto termina con Tsunade e Naruto in disaccordo, ma consapevoli entrambi che la sicurezza del Villaggio della Foglia è fondamentale.