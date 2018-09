L'ultimo episodio de L'Attacco dei Giganti ci ha mostrato il cambiamento di Historia

Attraverso rivelazioni e sconvolgimenti politici, l’anime de L’Attacco dei Giganti ha recentemente messo a soqquadro il proprio mondo, facendo sì che il personaggio di Historia Reiss rimanesse coinvolto in una scabrosa serie di eventi imprevedibili. Ma cosa ne pensa la fanciulla di tutti i recenti avvenimenti?

Quando è stata costretta a prendere un’importante decisione circa il proprio futuro, Historia ha subito un decisivo cambiamento che avrà delle importanti ripercussioni sulle scelte che compirà da questo momento in poi.



Durante lo scorso episodio della terza stagione de L’Attacco dei Giganti, Rod Reiss ha proposto alla figlia di iniettarsi il siero per la trasformazione in Titano, affinché la fanciulla potesse divorare il protagonista Eren Jaeger ed ereditare il potere del Titano Fondatore. La ragazza, tuttavia, ha rifiutato questa terrificante offerta.



Inizialmente, Historia aveva accettato di sottoporsi al macabro rito per la trasformazione in Titan Shifter, poiché Rod le aveva proposto di utlizzare quel potere per eliminare i Titani dalla faccia del pianeta e salvare per sempre l’umanità. Tuttavia, più Rod esortava la figlia ad abbracciare il futuro che questi aveva scelto per lei, più la fanciulla cambiava idea.



Sebbene Eren abbia implorato Historia di divorarlo e salvare l’umanità, la compagna d’arme ha rivalutato completamente la situazione e si è ricordata delle parole proferite, qualche tempo prima, da Ymir. Se ricordate, la ragazza le aveva suggerito di vivere la propria vita e di prendere da sola le sue decisioni. Nel momento cruciale, Historia ha realizzato che suo padre avrebbe voluto usarla per i propri fini e per mettere fine alla sua vita, e di conseguenza si è rifiutata di diventare la “divinità” desiderata da Rod.



Rifiutando di condannare a morte la famiglia Reiss, Historia non ha accettato la fiala necessaria alla trasformazione, ma addirittura l’ha distrutta, atterrando persino il proprio padre. Stanca di sentirsi dire cosa fare, è subito corsa da Eren per cercare di liberarlo, giurando che d’ora in avanti sarà il peggior nemico dell’umanità e che distruggerà tutto!



Sembra infatti che a Historia non importi più nulla dei Giganti, né del genere umano. La ragazza desidera semplicemente continuare a vivere, di conseguenza la fanciulla gracile e debole che abbiamo conosciuto fino ad oggi pare destinata a diventare un flebile ricordo lontano.

E voi, come avete reagito dinanzi a questo sorprendente cambiamento? Vi sareste mai aspettati degli sviluppi simili da L'Attacco dei Giganti e, soprattutto, dal personaggio di Historia Reiss? Fateci conoscere la vostra opinione attraverso il riquadro dei commenti!