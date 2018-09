L'ultimo episodio de L'Attacco dei Giganti ha visto l'arrivo di un nuovo Titan Shifter

Come i fan avranno ormai certamente capito, L'Attacco dei Giganti non ha paura di osare con i suoi personaggi, sia nella buona che nella cattiva sorte, e un esempio di ciò è stato l'ultimo episodio della terza stagione. La puntata in questione ha visto il debutto di un nuovo Titan Shifter, non esattamente quello che i fan si aspettavano.

Questo fine settimana è andato in onda in Giappone il nuovo episodio della terza stagione de L'Attacco dei Giganti, puntata che ha portato avanti l'attuale arco narrativo in corso nell'anime. Con la squadra di Levi impegnata nello scontro con Kenny e i suoi uomini, Rod Reiss ha avuto tempo di raccontare il passato della famiglia reale a sua figlia Historia, la quale doveva essere convinta a divorare Eren.

Dopo che Rod Reiss aveva spiegato le motivazioni dietro la morte della sua famiglia, Historia si era quasi decisa a mangiare Eren per vendicare la sorella, ma la ragazza è tornata in sé appena in tempo. Sfidando suo padre, Historia ha scelto di salvare il suo compagno d'arme, facendo piombare il genitore nel panico più totale.

L'uomo, dopo che sua figlia ha distrutto la fiala che conteneva il siero con il midollo spinale dei giganti, si è trascinato verso i resti sparsi a terra e ha leccato i residui di fluido. Il risultato è stato che Rod Reiss si è trasformato in un macabro gigante fatto solo di ossa, troppo grande per entrare nella grotta sotterranea.

Come potete vedere nel tweet in calce alla notizia, il nuovo episodio non ha mostrato la trasformazione completata, dato che la forma finale del Gigante Fondatore potrà essere raggiunta solo se Reiss riuscirà a divorare Eren.

L'Attacco dei Giganti prosegue la sua corsa.