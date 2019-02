L'ultimo episodio di Fairy Tail ha rivelato il potere segreto di Natsu

La serie di Fairy Tail è tornata con la sua ultima stagione. Sin dall'inizio di questo ciclo finale di episodi, dove vari membri della gilda hanno fatto ritorno per riformare Fairy Tail, Natsu ha tenuto il suo braccio destro avvolto nelle bende, almeno fino all'ultimo episodio, dove il nostro eroe ha finalmente rimosso il bendaggio.

Nell'ultimo episodio della serie animata di Fairy Tail i fan hanno finalmente visto ciò che si nascondeva sotto le bende di Natsu, e cioè l'ultima parte del potere di Igneel che riposava nel nostro eroe e che è divenuta una nuova fiamma rossa cremisi.

Nell'episodio 294, il combattimento tra Natsu e Zeref ha preso ufficialmente il via, e Natsu si è diretto da solo a sfidare la flotta del potente mago a ovest. Prima che i due cominciassero a combattere, però, entrambi hanno chiesto ai presenti di lasciare loro spazio. La richiesta era necessaria affinché Natsu potesse liberare il braccio fasciato e rivelare così il tatuaggio di un drago e una nuova fiamma color cremisi.

Dopo questo breve preambolo, Natsu scaglia diversi, potentissimi colpi verso Zeref, e i due sembrano alla pari. Il nostro eroe afferma allora che quello che sta utilizzando è il potere che Igneel gli ha dato, o più specificamente, l'ultimo dei suoi poteri che è rimasto fino a questo momento a riposo dentro di lui. Natsu ha trascorso gli ultimi dieci mesi ad allenarsi per rilasciare questo specifico potere, in questo preciso momento contro Zeref.

Sfortunatamente, lo svantaggio è che questo particolare potere non si rigenererà, e Natsu non sarà mai più in grado di usarlo una volta esaurito. Come potete vedere nel video in apertura della news, L'episodio termina con il nostro eroe che scaglia un potentissimo - e migliorato - "Fire Dragon King" contro il mago oscuro.

Lo scontro tra Natsu e Zeref era uno dei più attesi dai fan di Fairy Tail, e finalmente è realtà (animata).