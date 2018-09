L'ultimo episodio di My Hero Academia 3 ha rivelato il passato terrificante di Twice

Tra i tanti personaggi destinati a diventare cattivi, Twice è forse uno dei preferiti. Lo ha dimostrato nell'ultima puntata della terza stagione di My Hero Academia, serie animata tratta dall'omonimo manga scritto e disegnato da Kohei Horikoshi,

A un passo dalla chiusura di quest'ultima stagione, la serie di My Hero Academia è riuscita ancora di più a conquistare il pubblico dei fan, aumentando così il loro desiderio di vedere subito cosa accadrà in futuro. Non mi riferisco solo all'ingresso, seppur breve, dei Big 3, ma anche dei nuovi villain, che hanno dominato la scena per quasi metà puntata.

Una riflessione, sicuramente, la merita la figura di Twice, che nell'episodio 24 è riuscito a catturare su di sè gran parte dell'attenzione grazie al suo bizzarro comportamento. Era questione di tempo prima che il suo oscuro passato venisse alla luce rivelandolo per ciò che è! Le sue carte sono state svelate e ora i fan possono confermare con assoluta certezza che Twice è a tutti gli effetti uno dei cattivi e finalmente la voce che riecheggiava nella sua testa ha fatto emergere e consolidare questa sua inquietante e oscura doppia personalità.

L'episodio inizia in maniera alquanto misteriosa, con un Twice intento a dialogare con sè stesso - uno dei tanti - e osservare il gran via vai della città dalla finestra del suo appartamento, un tugurio dismesso e lasciato a sè stesso. Si interroga, continuando a trascorrere la sua triste vita, senza accorgersi che a poco a poco l'oscurità lo sta inghiottendo. Questo permette ai fan di avere un quadro man mano più completo di ciò che il villain nasconde. Ciò si concretizza ogni volta che l'uomo viene assalito dalle voci nella sua testa. Il disagio e il senso di malessere si quietano solo nel momento in cui indossa la sua maschera, un accessorio che sembrerebbe impedirgli di rendere reali le personalità presenti nella sua testa e moltiplicarsi.

"In passato, ero uno di quelli che si sono divertiti a fare scherzi", spiega mentre assiste va un vicolo ad una rapina. A causa dell'assenza di All Mightla città è diventata un inferno e i criminali hanno cominciato ad aggirarsi per le vie .

"Il mio quirk è Twice. È un potere semplice che permette di moltiplicare una cosa in due. Posso creare un clone di me stesso e quindi creare cloni dal clone. Posso formare una squadra completa solo partendo da me stesso ", ha continuato.

"Ho costretto i miei cloni a fare tutto, io ero il re di tutti quanti noi. Tuttavia l'essermi eretto a re no ha soddisfatto gli altri. Sono stato quasi ucciso da me stesso. "

Stando a ciò che ci racconta, Twice è stato legato in una stanza dai suoi cloni per un'intera settimana, assistendo impotente alla disfatta, sconfitta e morte di tutti gli altri. Tutti combattevano fra loro senza domandarsi nemmeno chi fosse l'originale, in quanto ciascuno di loro era in grado di provare dolore o sanguinare. Quell'evento ha segnato a tal punto il villain da spingerlo a non voler replicare quello sbaglio. Alla fine settimana l'unico sopravvissuto era "lui".

"Alla fine, ci siamo uccisi a vicenda e siamo spariti. Da allora, non sono stato in grado di capire se fossi quello vero. Non lo so più. "

Ora anche i fan sanno cos'è accaduto davvero e che cosa ha spinto l'uomo a sviluppare questa doppia personalità che regolarmente lo fa vacillare. Una più tranquilla, arrendevole e che desidera solo essere sè stesso (il Twice legato e costretto ad assistere all'orrenda scena) e l'altra più aggressiva e assetata di sangue (probabilmente la proiezione di tutti gli altri cloni, furiosi e violenti). C'è molto di più dietro quel comportamento nevrotico, più di quanto ci si può aspettare da un cattivo qualunque.

Voi che ne pensate di questa penultima puntata di My Hero Academia? Vi sareste mai aspettato un passato così? Fateci sapere con un commento.