L'ultimo episodio di My Hero Academia ha fatto luce sulla preoccupante salute di Midorya

L'episodio di questa settimana di My Hero Academia ha visto Midorya lottare contro se stesso per decidere se correre o meno in soccorso del suo amico/rivale Bakugo, rapito dal commando dell'Unione dei Villain. L'episodio è stato molto intenso per Deku, dato che si è trovato, a distanza di poco tempo, in due situazioni altamente stressanti.

Ciò che ha reso ancor più tesa la situazione è stata la notizia che Midoriya ha ricevuto poco prima di decidere se precipitarsi al salvataggio di Bakugo. Anche se in precedenza il corpo di Deku è stato duramente messo alla prova da un uso scorretto dell'One for All, l'ultimo scontro avuto con Muscular ha spinto il nostro giovane eroe al limite.

Il medico ha spiegato che, in passato, le ossa di Midorya sono esplose come fuochi d'artificio, ma che quest'ultima volta è stata la peggiore. Le persone, solitamente, hanno dei limiti che impediscono loro di usare più dell'80 percento della loro forza, ma il dottore ha affermato che è possibile che questi limitatori vengano rimossi. Questo fenomeno denominato "forza isterica" è ben noto nelle leggende metropolitane (le tipiche storie di madri che acquistano una forza improvvisa per proteggere i propri figli), ma nel caso di Midoriya è proprio ciò che è avvenuto durante il suo scontro con Muscular.

Quando Deku ha usato il suo potere per difendere Kota, non solo ha danneggiato ancor di più le ossa, ma ha messo a rischio anche i legamenti. Le sue articolazioni si stanno lentamente deteriorando, e se Midoriya userà il suo corpo in questo modo altre due o tre volte massimo, potrebbe persino perdere l'uso completo delle braccia.

È una situazione molto pericolosa per il nostro aspirante eroe, specialmente se si considera la crescente attività di villain riscontrata ultimamente in My Hero Academia. Midoriya, d'ora in poi, dovrà pensarci due volte prima di intervenire. All Might, sin da quando lo ha scelto, ha cercato di insegnare a Deku che è inutile salvare gli altri se nel farlo ci si danneggia così tanto. Forse, Midorya è in procinto di apprendere questa dura lezione.