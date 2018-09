L'ultimo episodio di My Hero Academia ha lasciato i fan a bocca aperta

Ricordiamo che My Hero Academia è una serie animata tratta dall'omonimo manga creato e disegnato da Kohei Horikoshi e serializzato su Weekly Shonen Jump di Shueisha da luglio 2014. L'anime, prodotto dallo studio di animazione Bones , è in corso in Giappone dal 3 aprile 2016. e al momento è composta da tre stagioni. Dalla serie sono stati tratti anche un videogioco, alcuni manga spin-off, OAV, e di recente è stata annunciata l'uscita di un lungometraggio anime.

Di recente la serie animata My Hero Academia ha subito un calo dovuto probabilmente al focalizzarsi sul tema dell'Esame per la Licenza di Eroe. Tuttavia l'ultimo episodio è riuscito a far colpo sui fan, che si sono scatenati in commenti positivi sui vari social.

Todoroki and Inasa fighting and then Deku yelling “WHAT THE HELL ARE YOU DOING?!” This was intense pic.twitter.com/qWlW7X2xkK — ☆オードリーAudrey☆ (@aitaikimochii) 1 settembre 2018

Okay, but this week’s episode of My Hero Academia was *actually* fire — Megan Peters (@meganpeterscb) 1 settembre 2018

What a dope episode of My Hero Academia. Its been a while since we had such an exhilarating episode. — YonkouProductions (@YonkouProd) 1 settembre 2018

Today's My Hero Academia episode was so god damn good! pic.twitter.com/039WzP4s6v — Ken Xyro | ᕕ( ᐛ )ᕗ🐝 (@KenXyro) 1 settembre 2018

Really enjoyed the Art and Animation in My Hero Academia’s Episode today! pic.twitter.com/Wg7GDkjflP — StruckByBelz (@StruckByBelz) 1 settembre 2018

okay but midoriya's always there when todoroki needs him. my heart . pic.twitter.com/5K4gc3RC0L — 🍃 (@shotoquirk) 1 settembre 2018

I wish My Hero Academia came out with a new episode everyday — ThuggerThugger (@saucystarks) 1 settembre 2018