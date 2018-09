L'ultimo episodio di ONE PIECE ha evidenziato un cambiamento nel comportamento di Pudding

Ora che lo scontro più interessante di Whole Cake Island è finalmente iniziato, è solo una questione di tempo perché l’arco narrativo attualmente in corso nell’anime di ONE PIECE giunga a conclusione. Nel frattempo, il più recente episodio della serie d'animazione ci ha proposto alcune gag davvero spassose. Tutti i dettagli dopo il salto!

La puntata 852 di ONE PIECE ha infatti mostrato un interessante cambiamento nel rapporto fra Sanji Vinsmoke e la splendida Charlotte Pudding, soprattutto ora che i due sono costretti a collaborare per realizzare una torta nuziale che possa placare la collera di Big Mom. Dal momento che l’attacco di Monkey D. Luffy ha provocato la distruzione della torta originale, la fanciulla ha chiesto l’aiuto di Sanji e della sorella maggiore Chiffon per preparare un dolce sostitutivo.



Tuttavia, affinché lo staff collaborasse durante il processo di realizzazione del dolce, Sanji e Pudding, sfruttando i poteri della fanciulla, hanno dovuto fingere di essere una coppia felicemente sposata! Poiché tutta l’isola sapeva del mancato matrimonio, Pudding ha dovuto alterare i ricordi di tutti i migliori chef di Whole Cake Island, affinché questi accogliessero Sanji in cucina senza far storie di alcun genere.



Sebbene il piano sia riuscito alla perfezione, la giovane Pudding, che ormai si è visibilmente invaghita del cuoco gentiluomo, è crollata più volte per l’indicibile imbarazzo. Infatti, la Pudding che avrebbe voluto uccidere Sanji, per ordine di sua madre, sembra ormai un ricordo lontanissimo.

Come si evolverà, secondo voi, il rapporto fra i due coniugi mancati?