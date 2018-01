L'ultimo episodio di One Piece ci ha mostrato la forza del Barone Tamago

L'ultima volta che abbiamo vistoin One Piece , si era separato daper distrarre l'equipaggio didalla stanza del tesoro. Sfortunatamente, questo lo ha messo a confronto con il, uno dei combattenti più forti dell'equipaggio dell'

L'anteprima dell'episodio 820 mostrava che il combattimento tra Pedro e il Barone Tamago sarebbe entrato in una nuova fase, cosa che è avvenuta quando Tamago si è trasformato in un pollo gigante. Anche se Pedro sembrava avere la situazione sotto controllo l'ultima volta, le cose sono cambiate piuttosto velocemente.

Quando Pedro taglia a metà il Barone Tamago -in quella che sembrerebbe la fine dello scontro- l'avversario rivela un piccolo tuorlo d'uovo all'interno. Ma Tamago non è ancora sconfitto, e con uno strano "cheep, cheep" si evolve nella sua seconda forma: il Visconte Hiyoko (dalla forma di un pulcino). Confermando dunque di aver mangiato un Frutto del Diavolo, questa evoluzione si dimostra fin da subito un guerriero più potente, affermando che la sua scherma è decisamente superiore a quella del Barone Tamago (riferendosi a se stesso in terza persona). Ed effettivamente la trasformazione ha dato notevoli vantaggi al Visconte, donandogli ali e velocità.

Pedro, esattamente come in precedenza, riesce a sconfiggerlo una seconda volta, e Hiyoko tenta allora di mutare in una terza forma: il Conte Niwatori (un gallo). Il potere del Frutto Tama-Tama -un Paramisha, e non uno Zoo-Zoo come si potrebbe pensare- consente al membro della ciurma di Big Mom di rinascere e trasformarsi in un essere più forte ogni volta che viene sconfitto.

Cercando di interrompere questa catena di morte e rinascita, Pedro decide di far detonare la dinamite che ha portato con sé per tutto questo tempo. L'ultima volta che vediamo il Visone è alla fine dell'episodio di One Piece, nel bel mezzo di un'enorme esplosione, che tuttavia non serve a fermare l'evoluzione del Visconte Hiyoko nel Conte Niwatori.