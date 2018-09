L'ultimo episodio di ONE PIECE ci ha proposto la più azzardata promessa di Luffy!

Durante il suo lungo viaggio, il personaggio di Monkey D. Luffy si è spesso trovato in situazioni letali e assurde, e proprio su Whole Cake Island si è cacciato nel più pericoloso guaio di sempre: intrappolato assieme al suo avversario, il pirata ha però fatto una promessa che forse non potrà mantenere...

Dopo aver intrappolato Charlotte Katakuri nel Mirro-World, il capitano dei pirati di Cappello di Paglia ha distrutto lo specchio utilizzato per lasciare la Thousand Sunny, conservandone tuttavia un frammento per poter comunicare coi propri compagni di ciurma.



Non avendo notizie dello stesso Luffy, Nami e gli altri protagonisti di ONE PIECE erano preoccupatissimi per il loro capitano, quando questi, utilizzando il suddetto frammento, è riuscito a mettersi in contatto col gruppo. È in queste circostanze che Nami ha spiegato il proprio piano al capitano, rivelandogli il luogo dell’incontro fissato con Sanji.



Subito dopo aver appreso la strategia della propria navigatrice, Luffy ha però ordinato l’immediata distruzione di tutti gli specchi a bordo della Thousand Sunny, affinché nessun sottoposto di Big Mom possa utilizzare Mirro-World per invadere l’imbarcazione.



Per rassicurare i compagni preoccupati, il pirata ha inoltre promesso loro che li raggiungerà nel luogo stabilito. Quello che Nami e gli altri non sanno è che Luffy è in grave difficoltà contro il potente Katakuri, che durante la comunicazione tra i pirati di Cappello di Paglia ha continuato a colpire senza pietà il proprio avversario.



A ragion veduta, nemmeno Luffy è assolutamente certo di poter mantenere la promessa fatta ai compagni. Solo Jinbe, a giudicare dall’espressione assunta in quel momento, parrebbe aver compreso la situazione di estremo pericolo in cui versa il suo giovane capitano, che proprio dopo la conversazione coi compagni ha assaggio le tecniche più devastanti del rivale. E considerando che nemmeno i colpi più letali di Luffy riescono a scalfire il gigantesco Katakuri, è assai probabile che Nami e gli altri trovino una brutta sorpresa su Cacao Island...