L'ultimo episodio di ONE PIECE ha rivelato una nuova "regola" legata ai Frutti del Diavolo

Mentre il manga di ONE PIECE ha da poco posto fine all'arco narrativo di Whole Cake Island, l'anime è ancora nel pieno dell'azione di quella saga. Gli episodi più recenti della serie animata stanno raccontando il passato di Big Mom, e l'ultima puntata ha mostrato una nuova "regola" legata ai Frutti del Diavolo.

Nel corso degli anni, i fan di ONE PIECE hanno scoperto come i vari Frutti del Diavolo funzionano: le regole di utilizzo, i limiti, le varietà e la scala gerarchica. Sembra però che questo particolare alimento, divenuto simbolo del manga creato da Eiichiro Oda, abbia sempre qualche nuova regola pronta a spuntare fuori.

Ora, l'ultimo episodio dell'anime ha alzato il velo su una nuova e oscura regola - che i fan del manga già hanno scoperto - che potrebbe aver rivelato come Barbanera abbia ottenuto i poteri del Frutto di Barbabianca. L'ultimo episodio della serie ha esplorato ulteriormente il tragico passato di Big Mom, e nel finale, quest'ultima ha divorato Madre Carmel insieme al resto degli orfani che vivevano con lei.

Non che la piccola Lin Lin abbia intenzionalmente mangiato vive le persone che amava di più, sia chiaro, ma la giovane Big Mom, in preda a uno dei suoi attacchi, ha ingerito tutto ciò che si è trovata davanti senza rendersi minimamente conto della cosa. Particolarità interessante è che, prima di questo tragico avvenimento, Madre Carmel ha mostrato di possedere i poteri del Frutto del Diavolo Soul Soul, gli stessi poteri che Big Mom ha mostrato nel corso della saga. Ma come è possibile?

Ogni Frutto del Diavolo è unico, e non è possibile trovarne uno identico all'altro. Quando l'utilizzatore di un Frutto muore, il frutto che aveva ingerito si rigenera in maniera randomica da qualche parte nel mondo. Sappiamo inoltre che non è possibile per una persona possedere i poteri di due Frutti del Diavolo. Allora come è successo che gli stessi poteri si siano ripresentati in brevissimo tempo dopo la morte di un possessore?

la risposta è tanto semplice quanto macabra: mangiando l'utilizzatore di un Frutto è possibile assimilare i suoi poteri. È quello che è successo con Madre Carmel e Big Mom, ma potremmo già aver assistito a un evento simile in passato, evento che ha sorpreso tutti.

Come ricorderete, Barbanera è riuscito a ottenere i poteri di Barbabianca alla fine della guerra di Marineford. Quella volta, l'Imperatore si nascose dietro un velo per celare la procedura. E se Barbanera avesse ingerito solo una piccola porzione dell'enorme corpo di Barbabianca? Forse, per poter ottenere i poteri di un altro utilizzatore, non è necessario divorare il corpo nella sua interezza, ma solo ingerire una parte del tutto. Questo spiegherebbe, ancor più nel dettaglio, il motivo per cui Barbanera si fece coprire prima di mettere in atto la procedura.

Logicamente, queste sono solo supposizioni, e l'unica cosa certa è che mangiando un possessore di Frutto è possibile acquistare i poteri dell'utilizzatore divorato. ONE PIECE, dopo più di venti anni, continua a sbalordire.