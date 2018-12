L'ultimo episodio di ONE PIECE segna un importante traguardo nella 'crescita' di Luffy

Iniziato ormai diversi mesi fa, il combattimento decisivo della saga di Whole Cake Island propostoci dall’anime di ONE PIECE non si è ancora concluso, ma le cose potrebbero cambiare molto presto, poiché uno dei due contendenti sembra aver cominciato a capire come contrattaccare...

Nel corso dell’episodio 854 di ONE PIECE, il capitano Monkey D. Luffy ha dimostrato di star lentamente imparando a utilizzare la propria Ambizione dell’Osservazione: una straordinaria abilità che, seppur per un solo istante, gli ha permesso di prevedere il futuro, esattamente come Charlotte Katakuri ha fatto sin dall’inizio del loro duello.

Quando lo scontro fra i due rivali è ricominciato, Luffy ha subito ricordato le parole dell’avversario, che durante il loro primo scontro si è lasciato sfuggire un dettaglio molto importante sull’Ambizione dell’Osservazione: per poter utilizzare questo incredibile potere è innanzitutto necessario mantenere la calma e concentrarsi. Come di certo ricorderete, quando Luffy ha interrotto la merenda del rivale e ne ha visto il vero volto, la frustrazione di Katakuri ha impedito al figlio di Big Mom di prevedere il futuro, e il suo avversario ne ha subito approfittato per tempestarlo di colpi.

Prendendo esempio dal nemico, che subito dopo si è ricomposto, Luffy ha cercato di calmarsi e per un momento ha visto con largo anticipo un micidiale attacco di Katakuri. Il ragazzo, di conseguenza, ha evitato con successo l’assalto del rivale, ma è stato schiacciato dai suoi attacchi successivi. Questo singolare episodio ha comunque dimostrato che Luffy può ancora ribaltare le sorti del combattimento, ma per riuscirvi dovrà prima calmarsi e mettere in pratica quanto ha appreso da Silvers Rayleigh e dallo stesso Katakuri.