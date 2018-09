L'ultimo episodio di ONE PIECE ha visto Rufy dare alla sua ciurma nuovi ordini

L'anime di ONE PIECE vede i nostri Mugiwara ancora inseguiti da Big Mom, con Rufy bloccato nel mondo specchio in un intenso scontro uno contro uno con Charlotte Katakuri. L'ultimo episodio ha reso le cose addirittura più difficili per Cappello di Paglia, dato che quest'ultimo ha dato ordine di distruggere tutti gli specchi a bordo della Sunny.

Quando Brulee e altri membri della famiglia Charlotte iniziano a sparare frecce infuocate sulla Thousand Sunny (attraverso uno specchio nello spogliatoio degli uomini), Rufy prende la difficile decisione di distruggere gli specchi rimasti a bordo per impedire che la Sunny vada a fuoco.

Per prima cosa, Rufy cerca di attaccare Brulee, ma viene (ancora una volta) anticipato e facilmente fermato da Katakuri. Quest'ultimo sta ancora giocando con lui, e Cappello di Paglia si trova in una estenuante situazione di stallo. Qualsiasi pirata di minor importanza si sarebbe già arreso nelle medesime condizioni, ma come sappiamo, Rufy non è tipo da gettare la spugna con tanta facilità.

Il capitano dei Mugiwara, infatti, prende uno specchio e ordina a Nami di distruggere gli specchi rimasti sulla nave. Naturalmente, Nami ha da ridire sulla cosa, perché così facendo Rufy resterebbe incastrato nel Mondo Specchio con la famiglia Charlotte, ma Cappello di Paglia non ha fatto una richiesta: ha dato un ordine.

Allora, Nami e gli altri rompono tutti gli specchi e impediscono a Brulee e famiglia di invadere la nave. Anche se la pressione è indubbiamente ancora alta, i membri a bordo della Sunny hanno ora un problema in meno da affrontare, e Rufy può concentrarsi interamente su Katakuri.

ONE PIECE prosegue la sua interminabile corsa.