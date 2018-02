L'ultimo episodio di The Seven Deadly Sins ha visto uno dei personaggi perdere la memoria

Sembra che le cose siano diventate un po' più complicate per la banda di. In Giappone, viene trasmessa la seconda stagione di The Seven Deadly Sins , e il suo episodio più recente ha visto uno dei suoi cavalieri subire una brutta amnesia.

Questo fine settimana, The Seven Deadly Sins ha pubblicato il sesto episodio della seconda stagione. La puntata ha seguito il gruppo di Meliodas sulla scia della loro battaglia con Galand. La squadra ha preso un brutto pestaggio dal membro dei Dieci Comandamenti. Tuttavia, anche se Diane ha lasciato la battaglia con qualche livido, è stata ferita più degli altri. L'ultimo episodio dell'anime si è concluso con King e Meliodas che hanno controllato Diane mentre si riprendeva dalla battaglia con Galand.

La gigantessa è stata vista appoggiarsi sul pavimento mentre Elizabeth aiutava i suoi amici a controllare la ragazza, ma le cose hanno preso una brutta piega quando Diane si è svegliata. King è stato visto librarsi davanti a Diane sperando di rivelare i suoi veri sentimenti nei suoi confronti, ma non ne ha avuto la possibilità. Quando Diane si è risvegliata, ha chiesto chi fosse King come se si fosse completamente dimenticata del ragazzo e di molto del suo tempo passato con i Sette peccati Capitali. L'episodio non ha fatto molto per spiegare perché i ricordi di Diane siano stati intaccati, ma i lettori del manga sanno tutto della sua amnesia.

Il pubblico potrebbe supporre che l'attacco di Galand abbia spinto Diane a perdere i suoi ricordi, ma in realtà è colpa di Gowther. Il compagno Sin ha usato il potere del suo Mondo Perduto su Diane per farle dimenticare King. Il combattente dai capelli rosa voleva mettere alla prova i sentimenti di Diane per il Re delle Fate e vedere se i suoi sentimenti sarebbero rimasti in piedi anche se si fosse dimenticata di lui. E, come potete immaginare, King non è stato troppo felice per l'ingerenza di Gowther.