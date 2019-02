L'ultimo numero di Uncanny X-Men è sfociato nuovamente in tragedia

I lettori Marvel e DC Comics sono ormai abituati allo straordinario tasso di mortalità che da tempo caratterizzata le testate supereroistiche americane. A tal proposito, il dodicesimo numero della testata Uncanny X-Men ha recentemente privato i lettori di un personaggio creato nel lontano mese di luglio 1985.

In seguito agli eventi “X-Men: Disassembled”, il mondo è ormai convinto che gli X-Men siano morti, ignorando che questi sono stati invece intrappolati nel cosiddetto universo “Age of X-Men” di Cage Grey. Di conseguenza, mentre la maggior parte degli X-Men sono scomparsi senza lasciare traccia, solo pochi mutanti sono rimasti a piede libero dell’attuale universo Marvel.



Ciclope e Wolverine, che sono recentemente tornati in vita, si sono riuniti nel corso di Uncanny X-Men #11 proprio per far sapere ai propri nemici che i mutanti non sono ancora scomparsi dalla faccia della Terra. Nel più recente numero della testata, invece, Wolverine ha rivelato a Scott che altri eroi mutanti sono ancora in giro. I due si sono dunque infiltrati in un ufficio della O*N*E per salvare i mutanti tenuti prigionieri e proprio all’interno della struttura si sono imbattuti in alcune Sentinelle piuttosto inusuali. Una volta squartate a metà, Wolverine ha infatti trovato al loro interno i mutanti Forzuto, Moonstar e Karma.



Come i fan ricorderanno, tutti e tre avevano fatto parte del team formato da Magik durante le vicende narrate nella testata New Mutants: Dead Souls, dove l’intera squadra venne infettata da un virus: un terribile virus che trasforma le creature organiche in esseri tecno-organici. I poteri di Magik e Wolfsbane garantirono loro una completa immunità agli effetti del virus, ma pare che i loro ex-compagni non siano stati altrettanto fortunati...



Quando Ciclope e Wolverine hanno infatti salvato i mutanti e alcune copie di Jamie Madrox, queste sono improvvisamente esplose, costringendo Forzuto ad una mossa disperata: nel tentativo di salvare i compagni, il mutante ha fatto loro da scudo, assorbendo l’esplosione che purtroppo che gli è costata la vita. In seguito a questo tragico episodio, Magik è pronta a prendersi la propria vendetta, ma i suoi compagni non sembrano altrettanto propensi a seguirla. Di conseguenza, per ora gli X-Men sono semplicemente fuggiti, ma è chiaro che nessuno di loro dimenticherà tanto presto le gravi colpe della O*N*E.