L'ultimo volume di Bleach: Can't Fear Your Own World rivelerà il Bankai di Shuhei Hisagi?

Il longevo manga di Bleach potrà essersi concluso ormai da qualche anno, ma l’universo creato dal sensei Tite Kubo ha ancora molti segreti e ancor più storie da svelare. Una di queste è senza dubbio quella di Shuhei Hisagi, protagonista di Bleach: Can’t Fear Your Own World.

Come annunciato in precedenza, il terzo numero del romanzo intitolato Bleach: Can’t Fear Your Own World sarà anche l’ultimo, di conseguenza questo dovrebbe finalmente rivelare il Bankai di Shuhei. A tal proposito, un recente promo del terzo volume ha fatto capolino sui social, fornendo ai fan una piccola anteprima della suddetta tecnica.



Visionabile in calce all’articolo, il promo di Bleach: Can’t Fear Your Own World presenta infatti un’illustrazione dello stesso Shuhei, che però brandisce una forma del tutto inedita della propria Zanpakutō. Sfortunatamente l’immagine in bianco e nero non permette di ammirare in maniera chiara e distinta la forma finale dell’arma chiamata Kazeshini, ma almeno sappiamo ora che questa avrà una specie di catena.



L’immagine conferma non solo che il personaggio è effettivamente in grado di ricorrere al Bankai, ma che questo, a quanto pare, sarà abbastanza potente da alterare persino la sua uniforme da Shinigami - similmente a quanto è sempre accaduto a Ichigo Kurosaki, indiscusso protagonista di Bleach.

E voi, siete curiosi di scoprire finalmente i poteri e la forma del Bankai di Shuhei?