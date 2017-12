L'undicesima sigla di chiusura di Dragon Ball Super esordirà nel mese di gennaio 2018

Mentre il Torneo del Potere indetto dai duesi avvicina inesorabilmente alla sua giusta conclusione, lo staff di Dragon Ball Super annuncia l’arrivo di un nuovo tema di chiusura che accompagnerà i titoli di coda a partire dal prossimo gennaio.

Intitolata “Lagrima”, la nuova ending sarà cantata dal gruppo OnePixcel, una giovanile band nipponica tutta al femminile e in attività dal 2015. Il nuovo tema finale accompagnerà dunque la fase conclusiva del Torneo del Potere in cui, senz’ombra di dubbio, assisteremo alla resa dei conti fra gli eroi del Settimo Universo di Lord Beerus ed i potenti Pride Trooper dell’Undicesimo.



Le prossime settimane, invece, vedranno Goku e compagni unire le forze contro il mostruoso Aniraza: una creature gigantesca nata dalla fusione dei guerrieri rimasti al Terzo Universo! Secondo quanto rivelato dagli spoiler più recenti e dal trailer rilasciato solo qualche giorno fa, persino Freezer dovrà infatti collaborare coi cyborg e i Saiyan allo scopo di eliminare dalla competizione il nuovo avversario.

Intitolata "By a 70cm Square Window” e cantata dal gruppo RottenGraffty, l’attuale sigla finale di Dragon Ball Super accompagna invece i titoli di coda soltanto dall’episodio 109 in poi. Fateci sapere attraverso i commenti quale tra le varie sigle di chiusua di DBS sia, almeno per il momento, la vostra preferita!