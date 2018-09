L'undicesimo episodio de L'Attacco dei Giganti Stagione 3 è stato posticipato!

La piattaforma streaming di VVVVID.it ha annunciato che la messa in onda del nuovo episodio della terza stagione de L’Attacco dei Giganti è stata purtroppo posticipata di una settimana, a causa di un forte tifone che si è abbattuto sul Giappone.

Intitolato “Spettatore”, il nuovo episodio de L’Attacco dei Giganti verrà ora trasmesso domenica 7 ottobre, di conseguenza i fan dovranno dunque attendere solo sette giorni ancora. Di seguito riportiamo il messaggio diramato via Facebook dalla suddetta piattaforma.

"Siamo spiacenti di annunciare che l'appuntamento domenicale con L'attacco dei giganti è rimandato.Causa tifone in Giappone la puntata non è andata in onda e di conseguenza arriverà sui nostri schermi il 7 Ottobre. La tortura dell'hype continua, intanto ci auguriamo che la situazione in Sol Levante possa migliorare al più presto!"

Ricordiamo che la terza stagione de L’Attacco dei Giganti è trasmessa in esclusiva sulla piattaforma di streaming di VVVVID, che ogni domenica, alle ore 21:00 circa, ci propone un nuovo episodio sottotitolato in lingua italiana.



Tratto dall’omonimo manga di Hajime Isayama, l’anime de L’Attacco dei Giganti si compone attualmente di tre stagioni, per un totale di 48 episodi, più tre film riassuntivi e svariati OAV. Sia le pellicole cinematografiche che le prime due stagioni sono già disponibili nel nostro paese con doppiaggio in lingua italiana.