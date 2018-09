L'uscita di Golden kamui 2 viene anticipata da una nuova key visual!

Il sito ufficiale della serie animata televisiva di Golden Kamui, adattamento anime dell'omonimo manga di Satoru Noda, ha rivelato una nuova key visual per celebrare la prossima uscita della seconda stagione.

Il secondo capitolo di Golden Kamui sarà presentato in anteprima l'8 ottobre prossimo attraverso le emittenti televisive di Tokyo MX, YTV, Sapporo TV e BS11. Il primo episodio verrà trasmesso dal 7 all'8 ottobre sul servizio FOD di Fuji TV. La serie sarà diffusa in simulcast su Crunchyroll e Funimation si occuperà del doppiaggio in inglese.

A occuparsi della produzione sarà Hitoshi Nanba presso Geno Studio (Kokkoku, Genocidal Organ), studio già responsabile della prima stagione, composta di 12 episodi e presentata ufficialmente il 9 Aprile scorso. I nuovi membri del cast che si uniranno per la seconda stagione includono Yuma Uchida nei panni di Yasuku Edogai e Katsuyuki Konishi nel ruolo del sottotenente Koito.

Ricordiamo che Sayuri e la band MY FIRST STORY stanno collaborando alla produzione della sigla di apertura "Reimei". Il giovane gruppo musicale orientale si occuperà anche dell'ending "Tokeidai no Kane" (La campana della Torre dell'Orologio).

Qui di seguito potete leggere la sinossi:

"La storia si ambienta nell’Hokkaido, durante la turbolenta epoca Meiji. “L’immortale Sugimoto”, un soldato sopravvissuto alla guerra tra Giappone e Russia, ha bisogno di un’ingente somma di denaro per realizzare un obiettivo in particolare…Seguendo una mappa tatuata sul corpo di alcuni detenuti nella prigione di Ashiri, Sugimoto si lancia in una incredibile caccia al tesoro, nella speranza di fare il colpaccio e guadagnare un mucchio di soldi in una volta sola. Cosa lo aspetterà? La magnifica natura di Hokkaido, feroci prigionieri e l’incontro con una ragazza Ainu, Ashiripa!! L’incredibile battaglia per il tesoro sta per iniziare!”