La battaglia di Gohan e Piccolo nel promo dell'episodio 118 di Dragon Ball Super

Puntuale come sempre, dopo la messa in onda di oggi (domenica 26 novembre) sulle TV giapponesi dell'episodio 117,ci mostra le prime immagini in anteprima della puntata numero 118.

Il video, disponibile per ora solo in versione giapponese senza sottotitoli, è presente sul canale You Tube della Toei Animation. L'episodio numero 118 di Dragon Ball Super si intitolerà “La tragedia accelera! Universi che scompaiono!!“ e ve ne indichiamo di seguito l'ultima e più recente sinossi:

"La difficile battaglia di Gohan e Piccolo!

Gohan e Piccolo lottano contro il disperato attacco dei guerrieri finali del Sesto Universo, Saonel e Pirina. Per questo Piccolo ordisce una strategia di attacco che i suoi nemici non si aspettano.

Freezer questa settimana: furioso per essere privato del suo desiderio!

Freezer prova ad attaccare gli immobilizzati Zarbuto e soci, ma si infuria quando un colpo di energia di Goku mette fuori combattimento Zabuto & co."

Come suggerisce la trama e il trailer, protagonisti assoluti saranno Gohan e Piccolo, impegnati sul fronte che li vede fronteggiare i namecciani del Sesto Universo (Saonel e Pirina), ma anche Freezer continuerà a rendersi protagonista.

Ricordiamo che la puntata numero 118 di Dragon Ball Super andrà in onda domenica 3 dicembre sulle TV nipponiche. Come proseguirà il Torneo del Potere?