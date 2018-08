La cover del volume 20 di My Hero Academia è un chiaro omaggio a Star wars

My Hero Academia, in quattro anni di vita editoriale, è divenuto uno dei titoli più importanti di Weekly Shonen Jump, arrivando a rivaleggiare con i pilastri della rivista. Il suo creatore, Kohei Horikoshi, si diverte molto con la sua opera, e con l'ultimo volume in uscita ha voluto rendere omaggio al franchise di Star Wars.

Come potete vedere nel tweet in calce alla notizia, la connessione tra la nuova cover di My Hero Academia e il poster di Star Wars: Episodio IV - Una nuova speranza è davvero difficile da negare. Entrambe le immagini mostrano i loro protagonisti principali in ​​piedi con le gambe divaricate mentre tengono in mano le loro armi più potenti.

Izuku ha il dito alzato come Luke ha la sua spada laser rivolta verso l'alto, e ci sono alcuni altri legami. la U.A. Academy può essere vista sullo sfondo della cover nella stessa posizione in cui gli edifici si trovano nella grafica di Star Wars. Il poster ha anche un collage di personaggi in secondo piano, ma il loro posizionamento non corrisponde esattamente al poster di Lucasfilm.

I fan si sono affrettati a confrontare i due poster l'uno con l'altro, e i lettori di My Hero Academia hanno appreso che nella copertina del volume 20 è possibile riscontrare omaggi anche ai poster degli altri film di Star Wars. Il creatore Kohei Horikoshi ha persino commentato la cosa in modo ironico, scrivendo: "La copertina del volume 20 è ispirata a epici poster western di successo, e i contenuti coprono il festival della cultura!"