La cover promozionale per gli annunci anime della Jump Festa promette davvero bene

Quella che è a tutti gli effetti la locandina per gli eventi che si concentreranno sugli annunci anime nel corso della Jump Festa 2019, sembra gettare tutte le premesse per una ricorrenza da non dimenticare. Sono infatti presenti tutti i principali protagonisti delle serie più amate, da ONE PIECE a My Hero Academia.

Grazie all'aiuto dell'utente Twitter JR - Anime & Comics fan, possiamo dare uno sguardo a quella che è l'immagine promozionale scelta per pubblicizzare gli eventi che, nel corso dell'attesissima Jump Festa, vedranno l'annuncio di nuove serie anime. E da quanto possiamo dedurre, si tratterà di qualcosa di davvero memorabile, che ha tutti i prerequisiti per soddisfare gli appassionati di tutto il mondo.

La locandina, che potete visionare in calce a questa notizia, raffigura infatti tutti i personaggi più amati delle serie ospitate dalla manifestazione che si terrà il prossimo dicembre a Tokyo. In primo piano, con le proporzioni che ne identificano l'importanza, vediamo Monkey D. Rufy, protagonista di ONE PIECE, il capolavoro di Eiichiro Oda, che sorride e mostra il simbolo della vittoria. Accanto a lui abbiamo Deku, da My Hero Academia di Kohei Horikoshi, con un'espressione molto più seria.

Tra gli altri non è difficile riconoscere Goku, il protagonista della saga di Dragon Ball creata da Akira Toriyama, nella sua versione di Super Saiyan Blue Super Saiyan; ma abbiamo anche i personaggi principali di Yu-Gi-Oh!, The Promised Neverland, Boruto:Naruto Next Generetions e tanti altri ancora.

Insomma, abbiamo tutte le premesse per una Jump Festa 2019 che non deluda le aspettative, e non ci resta che attendere lo svolgimento degli eventi in quel di Tokyo, nello weekend del 22 e del 23 dicembre prossimi.

Che ne pensate? Vi piace l'immagine? Cosa vi aspettare da questa edizione 2019 della Jump Festa? Cosa credete che verrà annunciato? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti!