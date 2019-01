La Crunchyroll Expo ospiterà l'autore del manga horror Uzumaki - Spirale

Crunchyroll, il noto sito web che offre contenuti streaming anime e manga, nella giornata di ieri ha annunciato che il mangaka Junji ito, autore dell'horror Uzumaki - Spirale, sarà ospite della Crunchyroll Expo che si svolgerà presso il San Jose McEnery Convention Center in California dal 30 agosto fino al 1° settembre 2019.

Uzumaki - Spirale e Tomie, due delle opere più famose di Junji Ito, hanno ispirato due adattamenti live-action, mentre GYO, un altro manga del noto autore horror, ha ispirato un OVA. Viz Media ha reso disponibili negli U.S.A. questi tre titoli insieme ad altre opere di Ito, tra cui Fragments of Horror, Frankenstein: Junji Ito story collection e Smashed: Junji Ito story collection. In Italia, Edizioni Star Comics pubblica Uzumaki - Spirale, mentre J-Pop ha portata ai lettori nostrani Tomie.

Sempre per il mercato americano, ComicsOne ha pubblicato Flesh Colored Horror, Dark Horse Comics ha reso disponibile Museum of Terror e Kodansha Comics Junji Ito's Cat Diary: Yon & Mu. Il lavoro più recente di Ito, cominciato a maggio 2017 e conclusosi nell'aprile 2018, è un adattamento del romanzo di Osamu Dazai No Longer Human (Ningen Shikkaku).

Junji Ito è insomma uno degli autori horror più apprezzati nel panorama manga internazionale, e le sue opere sono pubblicate da molteplici case editrici in tutto il mondo. Crunchyroll, oltre ad annunciare l presenza del maestro Ito, ha anche rivelato che all'Expo sarà presente la "New Crunchy City" experience, descritta come "Un'incredibile esperienza in cui gli anime prendono vita [...] Crunchyroll Expo 2019 ti consente di vivere gli anime come mai prima, passeggiando per le strade della metropoli di New Crunchy City con altri appassionati".

La Crunchyroll Expo prenderà il via il prossimo 30 agosto 2019 in California.