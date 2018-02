La Dark Horse pubblicherà Tomb Raider: Inferno, nuovo fumetto su Lara Croft

Per cavalcare il nuovo film di Tomb Raider, in uscita nel mese di marzo nelle sale cinematografiche di tutto il mondo, la Dark Horse ha annunciato una nuova serie a fumetti dedicata all'archeologa avventuriera più famosa e sexy del mondo: la nostra amatariceverà una trasposizione chiamata

Tomb Raider: Inferno sarà realizzato dagli artisti Jackson Lanzing e Collin Kelly, che torneranno a collaborare per lavorare insieme alla mini serie in cui vedremo Lara Croft fronteggiare una nemesi nota ai fan delle più recenti incarnazioni del franchise (ovvero gli ultimi videogiochi della Crystal Dynamics e l'imminente pellicola): Trinity.

Il fumetto, quindi, proseguirà sul filone della "Survivor Timeline", la rivisitazione della nostra Lara Croft da semplice archeologa a vera e propria sopravvissuta, braccata in regioni remote ed esotiche in cui dovrà cavarsela contro pericolosi nemici oltre a dover recuperare l'antico manufatto di turno.

Lanzing, sceneggiatore del progetto, ha svelato le seguenti dichiarazioni su Tomb Raider: Inferno.

"La Survivor's Crusade ha portato i lettori a esplorare il lato più oscuro della psicologia di Lara, spingendola lontana dai suoi amici, dalla sua eredità e dalle sue speranze di una vita normale con l'obiettivo di sconfiggere Trinity. Abbiamo iniziato a far emergere lentamente l'arma letale che è Lara Croft. Ora, in Inferno, Lara sfodererà totalmente quell'arma contro il nemico. L'unica speranza di Trinity è riposta in un'arma a loro volta in loro possesso - un nuovo personaggio che subentrerà nella storia a partire dal numero 1"

Il primo numero di Tomb Raider: Inferno targato Dark Horse debutterà sul mercato statunitense il 13 giugno 2018. Di seguito la sinossi:

"Lara Croft è costantemente impegnata. Dopo aver affrontato Trinity in Siberia, è più confusa che mai sulle circostanze misteriose legate alla morte di suo padre. Si è addestrata e ha seguito dei flebili indizi, preparandosi a scoprire cosa è realmente accaduto a Lord Richard Croft. Ora è pronta a mettere tutto in gioco per scoprire la verità".